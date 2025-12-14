Suscríbete
Remasterizan “Rubí”, la telenovela con la que Bárbara Mori supo que NO era feliz

El clásico de 2004 fue sometido al proceso de mejoramiento digital para transmitirla nuevamente en pantalla

Diciembre 14, 2025 • 
Alejandro Flores
“Rubí” en versión plus

“Yo te voy a demostrar que sí se puede tener todo en la vida”, dice Rubí en una de las escenas más emblemáticas de este telenovela protagonizada por Bárbara Mori en 2004.

De manera trágica, al mismo tiempo que su personaje presumía de absoluta seguridad y vida llena de salud, dinero y mucho amor, la actriz atravesaba por una crisis existencial que la tenía al borde de sus emociones.
“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, dijo Bárbara Mori en 2020, es decir, 16 años después de ese vendaval de fama.

La remasterización plus de Rubí

Tan grande es el éxito de esa telenovela, que ahora tendrá una retransmisión pero tras haberla sometido a una proceso de remasterización plus.
Este método es usado por TelevisaUnivisión para darle nuevo brillo a sus melodramas clásicos y volverlos a poner en pantalla a través del canal Tlnovelas.

barbaramorirubo.png

Imagen mejorada

Tlnovelas

Se trata no solamente de corregir las imperfecciones provocadas por el paso del tiempo, sino de usar incluso la Inteligencia Artificial para perfeccionar escenas originales.
Esta nueva versión comenzará su transmisión el 7 de enero por tlnovelas.

El efecto de Rubí en la vida de Bárbara

En efecto, “Rubí” convirtió a Bárbara en una estrella de la televisión pero después del final del melodrama, dejó de ser una figura pública, por lo menos en el ambiente de la farándula y las telenovelas.
Su declaración de 2020 sucedió como parte de una Ted Talk, ese proyecto de conferencias magistrales en la que personalidades de la ciencia y el arte comparten sus mayores enseñanzas.

Mori señaló que la enseñanza que obtuvo de ese proceso de crisis derivado de la fama, es que tenemos que tener coraje para lograr lo que queremos.

“Lo que pasa es que vivimos en el miedo, así nos lo enseñaron desde hace mucho tiempo”, dice en otra parte de la conferencia, la cual tuvo que ser a distancia porque coincidió con la época de la pandemia.

Rubí Bárbara Mori
Alejandro Flores
