Esta fue la terrible razón por la que Florinda Meza y María Antonieta ‘La Chilindrina’ se distanciaron para siempre

Durante años, Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina”, compartieron el escenario en “ El Chavo del 8 ”. Y ahora, con el estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, su historia de amistad y posterior enemistad volvió a cobrar relevancia, especialmente por la manera en que se distanciaron para siempre.

¿Qué originó el distanciamiento entre Florinda Meza y María Antonieta?

Fue María Antonieta quien reveló algunos detalles de su relación a lo largo del tiempo y dejó claro que no se trató de un problema laboral, sino más bien de un comportamiento que consideró inadecuado por parte de la viuda de Roberto Gómez Bolaños .

Según contó en 2021 durante una entrevista con Yordi Rosado para su pódcast en YouTube, al principio se llevaban bien e incluso iban juntas de compras, pero fue precisamente esa confianza la que terminó por distanciarlas.

“Una vez me hizo una buena… para jalarle los pelos”, comentó. Y luego relató lo sucedido: “Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos de piel; ya estaba prohibido en aquella época. Bueno, pues yo me compré uno, y después me compré otro y lo enrollé hasta el fondo de la maleta”.

¿Qué pasó en el aeropuerto?

Florinda Meza, quien vio a María Antonieta hacer el truco para que no la descubrieran en el aeropuerto, la cuestionó, aunque ella misma también se había comprado un par de sacos iguales.

“La Chilindrina” dice que ya no se reconcilió con Florinda Meza. TikTok

No obstante, el problema ocurrió en aduanas, cuando a Florinda no le permitieron pasar con sus prendas y, entonces, delató a su compañera: “¡¿Y por qué María Antonieta sí?!”. Fue así como les confiscaron los sacos a ambas actrices.

¿Fue este el punto final de su amistad? “La Chilindrina” lo confirma

En la charla con Yordi, María Antonieta confesó que fue en ese momento cuando, de forma definitiva, rompió su relación con Florinda Meza. Asegura que recuerda esa anécdota con rencor y que la esposa de “Chespirito” fue “muy mala onda”.

¿Intentaron reconciliarse con los años?

Luego, en 2024, Pati Chapoy le preguntó a María Antonieta si con el paso del tiempo habían podido remediar sus diferencias, especialmente ahora con el lanzamiento de la serie de HBO Max. Sin embargo, “La Chilindrina” confirmó que la comunicación entre ellas fue “nula”.

¿Quiénes sí fueron parte del círculo cercano de María Antonieta de las Nieves?

A pesar de los malos momentos, María Antonieta siempre se sintió en familia junto a compañeros como Angelines Fernández, Édgar Vivar y Gabriel Fernández, este último con quien se casó.

Por su parte, Florinda ha preferido mantener el silencio respecto a esta supuesta enemistad.

NO TE PIERDAS: