Ni Karol G pudo hacer el famoso paso de baile de Lyn May

La vedette mexicana estuvo con Karol G para la grabación de su video Tropicoqueta

Diciembre 13, 2025 
Alejandro Flores
Las dos vedettes

Lyn May es una de las personalidades a las que Karol G llamó para aparecer en Tropicoqueta, su proyecto musical más reciente.

No se trata solamente de una canción con un video, sino de una mini película de más de 13 minutos de duración en las que aparecen figuras y referencias del mundo tropical de la segunda mitad del siglo XX pero también algunos guiños a la cultura pop, como el hijo de Blue Demon.
Lyn May escribió en su cuenta de Instagram sus impresiones sobre la experiencia que significó para ella conocer a Karol G.

“Karol ha trabajado para convertirse en una profesional… toma clases de baile, tiene la mejor coreógrafa y se ve que hace mucho ejercicio, su transformación física y artística es de aplaudirse”.

¿Por qué Karol G no pudo hacer el split?

May publicó también algunas fotografías junto a la cantante colombiana y en una entrevista con el canal de Imagen TV, contó que lo más gratificante fue que el público colombiano la reconoció y aplaudió.

Respecto a la experiencia de trabajar con Karol, contó:

“Le enseñé el split pero no lo hizo. Es que es un paso que lleva tiempo. No cualquiera lo hace”.

El split es la especialidad de Lyn May desde la década de los setenta, cuando sus presentaciones en cabarets y centros nocturnos tenían un cierre espectacular: Lyn tomaba el proscenio, preparaba su cuerpo y de un solo golpe abría las piernas para caer en una tijera perfecta sobre el piso. Y por si fuera poco, al mismo tiempo la cabeza avanza sobre el pie que queda al frente.

De modo que, en efecto, no es un paso sencillo. No obstante, la artista mexicana se deshizo en elogios hacia Karol G, y le concedió el título más grande de todos en el mundo del cabaret tropical.

“Ella sí es vedette”, dijo Lyn May.

Lyn May Karol G
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
