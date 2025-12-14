Suscríbete
Llevan a la hija de Emiliano Aguilar al concierto de Ángela: "yo no le di permiso"

“No puedo hacer nada”, dijo Emiliano con resignación

Alejandro Flores
El pleito de los Aguilar tiene un nuevo episodio, el cual ahora involucra a la hija de Emiliano.

Desde la mañana de este sábado 13 de diciembre comenzaron a circular versiones de que Ángela Aguilar había conocido por fin a su sobrina, es decir, la hija de Emiliano.
Los cantantes son medios hermanos, hijos ambos de Pepe Aguilar y han tenido durante meses recientes enfrentamientos muy duros en redes sociales, en donde se han mandado mensajes y memes en tono de burla.
Por eso, la noticia de que Ángela se reunió son su sobrina alimentó la idea de que la situación familiar podía haber mejorado.
La expectativa resultó falsa.
Emiliano Aguilar, como es su costumbre, respondió a través de un video que publicó en su perfil de Instagram.

“Todos me mandan mensajes de que mi hija estuvo en el concierto de Ángela. Yo nomás quiero decirles que yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela. Eso lo hizo la mamá de mi hija”.

¿Qué respondió Emiliano?

Emiliano explicó que en estos días, la niña está al cuidado de su mamá, por lo que vive con ella y no le preguntó si podía ir al concierto de su meda hermana.

Aunque el mayor de sus pleitos ha sido con su otro medio hermano Leonardo Aguilar, Emiliano tampoco tiene buena relación con Ángela.

“Yo ni sabía (que Ángela conoció a su sobrina) hasta ahorita que me acabo de enterar; cuando yo le dije que no lo hiciera”.

Más que enojado , Emilano se notó resignado con la situación.

“Pero no se puede hacer nada, solo decir que yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija para allá”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
