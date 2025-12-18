Suscríbete
Famosos

¿Hay maltrato animal en ‘La Granja VIP’? A los famosos se les olvidan las cámaras

Ahora, ‘El Patrón’ golpea a un caballo con la hebilla de un cinturón.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-Granja-animales.jpg

Los participantes de ‘La Granja VIP’ son señalados por maltrato animal.

YouTube

“La gente en redes, se hizo grande, que se haya hecho viral y ellos tienen que comentarlo”.

Hace unos días, ardieron las redes sociales luego de que se hicieran virales imágenes de ‘La Bea’ y Teo’ pateando cerditos rebeldes al interior de un corral de ‘La Granja VIP’.

Los creadores de contenido buscaban sacar a los chanchos para mover la paja, sin embargo, los animales se quedaban juntos en una zona de que debía ser aseada.

La comediante fue la primera en patear a los cerdos y empujarlos con las rodillas sin conseguir de los puercos le obedecieran.

“Me chocan”, grita la también creadora de contenido, frustrada, mientras les grita a Eleazar Gómez y a ‘El Patrón’ para que le ayuden.

Tras los gritos de ‘La Bea’, en su auxilio llega Teo, quien empeora las cosas, pues intenta sacar a los cochinos desplazándolos con la rodilla y pies, y tras varios minutos sí consigue sacarlos.

“A puras patadas, gritos, insultos, tratan a los cerditos. En serio, por qué normalizan esto. Por qué se tapan los ojos ante esto. Qué coraje”, señaló una usuaria en X.

‘El Patrón’ también maltrata animales

Pero este incidente no es el único que se protagonizó al interior del reality show. En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa a Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, golpeando a un caballo con la hebilla metálica de un cinturón.

Las imágenes volvieron a causar indignación entre los seguidores del programa, quienes exigían sanciones e incluso la expulsión del participante.

Adal ya les llamó la atención sin decir nombres

Luego de la presión mediática, el conductor de la emisión tomó una postura firme y regañó a los granjeros por sus actitudes en contra de los animales.

Sin mencionar a nadie en particular, Adal les llamó la atención y expresó cual es la dinámica que debería existir con los animales, pues que estén en la granja “se basa en algo mucho más profundo, el vínculo que se crea con la tierra y con los animales que la habitan. Aquí cada animal representa paciencia, constancia y respeto”.

@chismecorriente

#lagranjavip #lagranja #polemica #chismesito #labea

♬ sonido original - chismecorriente
Y destacó que cada una de las especies merece cuidado, pues “ellos no entienden de prisas ni de tensiones ni de conflictos humanos. Entienden de cuidados, de manos firmes, pero amables, de miradas tranquilas y de presencias”.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Luego del regaño de Ramones, algunos habitantes permanecieron en la sala reflexionando sobre los hechos.

‘El Patrón’ comprendió que sus acciones llegaron lejos. “La gente en redes, se hizo grande, que se haya hecho viral y ellos tienen que comentarlo”… Sin embargo, justificó que él y sus compañeros no saben lidiar con la naturaleza de los animales. “Pero ya viste, están bien grandes (los cerdos) como se peleaban, entre ellos ya se pelean la comida, se mordían”.

Finalmente, ‘La Bea’, sabiendo que es una de las señaladas directas manifestó: “Yo siempre he dicho que no son mis favoritos, pero pues estoy al pendiente y digo ‘a ver, estos qué onda’”.

La producción de ‘La Granja VIP’, no impuso castigos ni señaló a nadie en particular, pero hizo extensivo el llamado de atención para que no vuelva a ocurrir un caso de maltrato animal.

@chismecorriente

#lagranjavip #lagranja #polemica #chismesito #labea

♬ sonido original - chismecorriente

La Granja VIP La Bea Pepe y Teo El Patrón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-Casa-de-los-Famosos-2.jpg
Famosos
Exintegrante de ‘LCDFM’ anuncia que se separa de su esposa tras convertirse en padres
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
dulce romina mircoli.jpg
Famosos
Romina Mircoli narra qué es lo más difícil de vivir sin su madre, la cantante Dulce
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
aleks syntek (1).jpg
Famosos
Aleks Syntek llevó a su casa a un desconocido y resultó ser un popular cantante de los 90
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
mexico mhoni vidente mundial 2026.jpg
Famosos
Mhoni Vidente saca la carta del loco y predice el marcador de México VS Sudáfrica en el Mundial 2026
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
La actriz se retiró de los melodramas después de esta telenovela en la que interpretó a la villana Lucila Villarreal
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky tras sobrevivir: “Yo no le tenía miedo a la vejez; ahora me da terror que sea en un hospital”.
Tras estar intubado por una infección dental, la estrella de La casa de los famosos México enfrenta su recuperación con claridad y vulnerabilidad.
Diciembre 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
adulta-abuelita-abandonada-.jpg
Viral
Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente
La señora de más de 80 años estaba en silla de ruedas.
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yeri mura caro miranda.jpg
Famosos
Yeri Mua riñe con Caro Miranda en La Casita de Bad Bunny: “No me iba a poner de verdulera”
La influencer dijo que, en cambio, Samadhi Zendejas la protegió
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores