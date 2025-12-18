¿Hay maltrato animal en ‘La Granja VIP’? A los famosos se les olvidan las cámaras

“La gente en redes, se hizo grande, que se haya hecho viral y ellos tienen que comentarlo”.

Hace unos días, ardieron las redes sociales luego de que se hicieran virales imágenes de ‘La Bea’ y Teo’ pateando cerditos rebeldes al interior de un corral de ‘La Granja VIP’.

Los creadores de contenido buscaban sacar a los chanchos para mover la paja, sin embargo, los animales se quedaban juntos en una zona de que debía ser aseada.

La comediante fue la primera en patear a los cerdos y empujarlos con las rodillas sin conseguir de los puercos le obedecieran.

“Me chocan”, grita la también creadora de contenido, frustrada, mientras les grita a Eleazar Gómez y a ‘El Patrón’ para que le ayuden.

Tras los gritos de ‘La Bea’, en su auxilio llega Teo, quien empeora las cosas, pues intenta sacar a los cochinos desplazándolos con la rodilla y pies, y tras varios minutos sí consigue sacarlos.

“A puras patadas, gritos, insultos, tratan a los cerditos. En serio, por qué normalizan esto. Por qué se tapan los ojos ante esto. Qué coraje”, señaló una usuaria en X.

‘El Patrón’ también maltrata animales

Pero este incidente no es el único que se protagonizó al interior del reality show. En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa a Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, golpeando a un caballo con la hebilla metálica de un cinturón.

Las imágenes volvieron a causar indignación entre los seguidores del programa, quienes exigían sanciones e incluso la expulsión del participante.

Adal ya les llamó la atención sin decir nombres

Luego de la presión mediática, el conductor de la emisión tomó una postura firme y regañó a los granjeros por sus actitudes en contra de los animales.

Sin mencionar a nadie en particular, Adal les llamó la atención y expresó cual es la dinámica que debería existir con los animales, pues que estén en la granja “se basa en algo mucho más profundo, el vínculo que se crea con la tierra y con los animales que la habitan. Aquí cada animal representa paciencia, constancia y respeto”.

Y destacó que cada una de las especies merece cuidado, pues “ellos no entienden de prisas ni de tensiones ni de conflictos humanos. Entienden de cuidados, de manos firmes, pero amables, de miradas tranquilas y de presencias”.

Luego del regaño de Ramones, algunos habitantes permanecieron en la sala reflexionando sobre los hechos.

‘El Patrón’ comprendió que sus acciones llegaron lejos. “La gente en redes, se hizo grande, que se haya hecho viral y ellos tienen que comentarlo”… Sin embargo, justificó que él y sus compañeros no saben lidiar con la naturaleza de los animales. “Pero ya viste, están bien grandes (los cerdos) como se peleaban, entre ellos ya se pelean la comida, se mordían”.

Finalmente, ‘La Bea’, sabiendo que es una de las señaladas directas manifestó: “Yo siempre he dicho que no son mis favoritos, pero pues estoy al pendiente y digo ‘a ver, estos qué onda’”.

La producción de ‘La Granja VIP’, no impuso castigos ni señaló a nadie en particular, pero hizo extensivo el llamado de atención para que no vuelva a ocurrir un caso de maltrato animal.