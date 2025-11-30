Suscríbete
Famosos

Florinda Meza hace pública la noche exacta y el lugar en el que Chespirito tomó la decisión de amarla

La actriz y productora lanzó un mensaje emotivo y esperanzador con motivo del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños

Noviembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
chespiritoflorinda meza (1).jpg

Estuvieron juntos 4 décadas

Instagram

El inicio del romance de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ha sido motivo de debate a lo largo de medio siglo.

¿Chespirito le fue infiel a Graciela Fernández, su primera esposa? ¿Cuándo y cómo se enteró Graciela del noviazgo de Chespirito y Florinda Meza?
Hasta ahora la versión más cercana y aceptada es la que se propuso en la bioserie “Sin querer queriendo”, escrita por dos de los hijos de Gómez Bolaños.

@canalestrellasof

¿Qué sintió #Chespirito cuando vio por primera vez a #FlorindaMeza? Esto reveló en emotiva entrevista | #ElChavoDel8 disponible en #ViX #News

♬ sonido original - Las Estrellas - Las Estrellas

En dos de los episodios se hace la narrativa de que Florinda Meza fue la que le puso un ultimátum a Chespirito, primero en Acapulco durante la grabación del episodio de Las vacaciones del Chavo, y luego en la Ciudad de México, cuando Graciela se enteró del romance de su esposo y lo corrió de la casa.

Un año sin Silvia Pinal: Historias de su vida y obra

Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Este 28 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la diva del cine mexicano
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Silvia Pinal tenía una razón sentimental para heredarle su mansión a Alejandra Guzmán
Noviembre 22, 2025
Telenovelas
Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir
Noviembre 22, 2025
Famosos
Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal
Noviembre 20, 2025
Famosos
La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas
Noviembre 27, 2025

La versión de Florinda Meza

Ahora Florinda Meza da pistas que son una nueva versión del amor que sucedió entre ella y “mi Rober”, como solía decirle de cariño al comediante.

“Estoy en Santiago de Chile, hoy precisamente se cumplen 11 años de que la forma física de mi Rober se fue... pero ha seguido vivo en el amor de todos ustedes y en mi amor”, dijo Florinda en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz y productora dio un emotivo discurso sobre Chespirito, su muerte y, sobre todo, el amor que vivió con ella.
Fue en este punto en el que hizo dos precisiones sobre el origen de su noviazgo.

“Mi Rober, estoy en Chile, te he extrañado mucho, cada día te sigo extrañando, te seguiré extrañando. Y sé que estás aquí conmigo, justamente hoy aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la deciison de que seriamos el uno para el otro”.

Esa declaración contiene una importante diferencia respecto a lo que se contó en la bioserie. Florinda precisó:

“Fue un 12 de octubre, el 12 de octubre de 1977".

Eso significa que efectivamente su romance comenzó cuando Chespirito todavía estaba casado... y que fueron ambos los que decidieron llevarlo a cabo; y no a partir de un ultimátum como se insinúa en la bioserie.

roberto gómez bolaños Florinda Meza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
DUALIPASHAKAIRA.jpg
Famosos
¿A cuál exnovio le dedicó Shakira “Antología”, la canción que interpretó Dua Lipa en Colombia?
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
silviapinalmanolofabregas.jpg
Famosos
Así rescató Manolo Fábregas a la compañía de Silvia Pinal de la quiebra: “Pensaron que estaba loca”
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch instagram.jpg
Famosos
Fátima Bosch en Instagram: ¿Ha ganado o perdido seguidores la Miss Universo después del escándalo?
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
estrellas-bailan-parejas-00.jpg
Famosos
¿La Bebeshita salió enojada por ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy?
Noviembre 28, 2025
 · 
TVyNovelas
david zepeda.jpg
Telenovelas
“Soy tu dueña”, la telenovela en la que surgió la presunta rivalidad entre David Zepeda y Fernando Colunga
La historia producida por Nicandro Díaz (que en paz descanse) cumple 15 años
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
Paty Navidad aclara que no se morirá por tumor
Famosos
Paty Navidad pone en aprietos a la ciencia con una teoría sobre el 3I/ATLAS: “No pienso como la NASA”
Contraria a la opinión de los astrónomos, la actriz dio su teoría sobre el verdadero origen del cometa.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Fernando-Alonso.jpg
Famosos
Fernando Alonso hace sorprendente confesión: ¡mujeres le ofrecían 250 mil pesos por encuentros íntimos!
El actor de ‘Mi Verdad Oculta’ reveló que hombres, mujeres y trans le buscaban para tener intimidad.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Alba.jpg
Famosos
Luis De Alba, a sus 80 años, ya espera la muerte y se resigna: “Yo quiero morir en mi cama”
El histrión habla sin temor sobre la muerte, su testamento y herencia.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez