Florinda Meza hace pública la noche exacta y el lugar en el que Chespirito tomó la decisión de amarla

El inicio del romance de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ha sido motivo de debate a lo largo de medio siglo.

¿Chespirito le fue infiel a Graciela Fernández, su primera esposa? ¿Cuándo y cómo se enteró Graciela del noviazgo de Chespirito y Florinda Meza?

Hasta ahora la versión más cercana y aceptada es la que se propuso en la bioserie “Sin querer queriendo”, escrita por dos de los hijos de Gómez Bolaños.

En dos de los episodios se hace la narrativa de que Florinda Meza fue la que le puso un ultimátum a Chespirito, primero en Acapulco durante la grabación del episodio de Las vacaciones del Chavo, y luego en la Ciudad de México, cuando Graciela se enteró del romance de su esposo y lo corrió de la casa.

La versión de Florinda Meza

Ahora Florinda Meza da pistas que son una nueva versión del amor que sucedió entre ella y “mi Rober”, como solía decirle de cariño al comediante.

“Estoy en Santiago de Chile, hoy precisamente se cumplen 11 años de que la forma física de mi Rober se fue... pero ha seguido vivo en el amor de todos ustedes y en mi amor”, dijo Florinda en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz y productora dio un emotivo discurso sobre Chespirito, su muerte y, sobre todo, el amor que vivió con ella.

Fue en este punto en el que hizo dos precisiones sobre el origen de su noviazgo.

“Mi Rober, estoy en Chile, te he extrañado mucho, cada día te sigo extrañando, te seguiré extrañando. Y sé que estás aquí conmigo, justamente hoy aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la deciison de que seriamos el uno para el otro”.

Esa declaración contiene una importante diferencia respecto a lo que se contó en la bioserie. Florinda precisó:

“Fue un 12 de octubre, el 12 de octubre de 1977".

Eso significa que efectivamente su romance comenzó cuando Chespirito todavía estaba casado... y que fueron ambos los que decidieron llevarlo a cabo; y no a partir de un ultimátum como se insinúa en la bioserie.

