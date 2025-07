¿Se le olvidó su promesa? Florinda Meza fue amiga de Graciela Fernández y ‘cuidaba’ que Chespirito no la engañara

El estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” ha tenido un éxito rotundo, que se refleja tanto en la pantalla, como en las redes sociales. Para muestra, las múltiples discusiones que se han originado a raíz de la historia, muchas de ellas enfocadas en el romance de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, incluyendo un episodio en el que Graciela Fernández estuvo involucrada.

La vez que Florinda Meza habló sobre Graciela Fernández y cómo ‘vigilaba’ a Chespirito para alejarlo de otras mujeres

Además de lo escandalosa que fue por sí misma la relación de Florinda Meza con Chespirito, recientemente se revivieron algunas declaraciones hechas por la controvertida actriz, quien en el pasado, aseguró haber tenido una amistad con Graciela Fernández, a quien veía como una mujer espectacular. Así lo hizo saber durante una entrevista con Pati Chapoy hace años, en la que dijo que ella conoció a la primera esposa del cómico gracias a las reuniones que hubo por las producciones en las que participaba.

“Graciela y yo nos llevábamos muy bien desde antes, nos conocimos en los programas. Yo iba a su casa y todo”, dijo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de estas declaraciones, fue el momento donde Florinda Meza mencionó que ella “cuidaba” a Roberto Gómez Bolaños para que no le fuera infiel a la madre de sus hijos. Esto ya que señaló, consideraba que no debía fijarse en otras mujeres teniendo una familia feliz esperándolo.

“Yo hasta lo regañaba por andar con otras. Le decía: ‘tan bonita familia, tan linda que es tu mujer’. Luego a mí de daba inquietud que cuando iba Graciela a las grabaciones, se diera cuenta. Cuando lo veía platicar o que se le acercaban las otras muy de cerquita, que él las miraba a los ojos o estaba de coqueto, me daban nervios. Graciela era muy buena mujer”, mencionó la también productora.

Florinda Meza aseguró que Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito, era una gran mujer Instagram

Tunden a Florinda Meza por haberse hecho pasar como amiga de Graciela Fernández antes de fijarse en Chespirito

Como era de esperarse, estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los internautas, especialmente para quienes criticaron su “falta de congruencia”. Por lo que no dudaron en señalarle a Florinda Meza que no tenía sentido que alejara a Chespirito de terceras personas, si al final fue ella la que se entrometió en su relación con Graciela Fernández y provocó que la dejara.

Al momento, la artista no ha reaccionado a estas críticas. En su lugar, solo se defendió de quienes la tacharon como “la segunda”, aseverando que no le pesaba este título y hasta se jactó de que hizo lo que estuvo en sus manos para que Roberto Gómez Bolaños siguiera haciéndose responsable de sus obligaciones como proveedor.