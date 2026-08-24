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Filtran video de Memo Schutz donde se le acusa de chocar, DARSE A LA FUGA y agredir a sus víctimas

Un hombre y su hijo señalaron al periodista deportivo de haberlos chocado y agredido.

Agosto 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Reviven video donde Memo Schutz es acusado de chocar e irse a la fuga.

Instagram

“El team Memo Schutz es un reflejo de su participante, por lo que no nos prestaremos a controversias del pasado”.

A través de redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se le acusa a Memo Schutz de haber chocado otro vehículo, luego se habría dado a la fuga y agredido a sus víctimas, quienes lo siguieron hasta el estacionamiento de un centro comercial.

El material fue difundido por la cuenta de X identificada como ‘Tu Tía Sandra’, quien afirmó que el comentarista deportivo fue acusado de chocar un automóvil en San Jerónimo y huir en una Volkswagen Touareg negra.

Y aunque los hechos ocurrieron en febrero de 2020, tomaron fuerza ahora que Schutz está aislado en ‘La Casa De Los Famosos’.

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En aquel momento, se acusó a Memo de haber agredido a Xavier Flores, quien dijo que también fue perseguido e intimidado tanto él como su hijo. El hombre mencionó también que el periodista supuestamente intentó golpearlo durante el altercado.

Tras la filtración del clip, el equipo del comunicador emitió un mensaje dirigido a sus seguidores y medios:

Y con su mensaje adjuntaron lo que escribió Memo en aquel 2020, donde negó haber huido tras un choque.

“El pasado viernes 21 de febrero fue publicado en mis cuentas de Twitter y Facebook por dos personas, quienes afirmaron, que ‘les choqué en San Jerónimo, me di a la fuga, me persiguieron y que además los agredí’ en el estacionamiento de un conocido centro comercial al sur de la Ciudad de México, información que es falsa, pues el día en cuestión mi familia y yo fuimos agredidos por tres sujetos en el citado centro comercial, y uno de ellos de manera dolosa le causó un daño al vehículo de mi propiedad, tal como es posible observarlo y escucharlo en el video que los propios agresores difundieron en las citadas redes sociales buscando legitimarse mediante el escenario público”, escribió.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Y agregó que “de manera inmediata y oportuna, inicié en contra de nuestros agresores las acciones legales correspondientes”.

Schutz remató: “Convencido de que en estas situaciones es la autoridad quien debe resolver cualquier conflicto, y no así de propia mano mediante la violencia, la intimidación y la difamación, quedaré pendiente de lo que determine”.

Memo Schutz La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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