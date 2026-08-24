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Cynthia Klitbo MINTIÓ cuando dijo que no se ha operado la nariz: ya lleva dos intervenciones

Al explicar el motivo de sus ronquidos, la actriz dijo que un ex le rompió la nariz en tres partes y no se ha sometido a ninguna operación para “no cambiar mi cara”.

Agosto 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo-nariz.jpg

Cynthia Klitbo así presumía su segunda cirugía de nariz en 1995.

YouTube/TVyNovelas

“No me he operado la nariz, primera porque cuando Verónica y Lucía se la operaron el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara”.

Los ronquidos de Cynthia Klitbo han sido un tema recurrente, pues desde el inicio de ‘La Casa De Los Famosos México’ no ha dejado dormir a varios de sus compañeros. Entre reclamos y bullying, la actriz se defendió. Después contó el motivo por el que ronca.

Klitbo se sinceró y compartió que una expareja le rompió la nariz. En su vínculo sentimental, la actriz mencionó que hubo violencia de todo tipo y que su ex la mandó al hospital.

“Fui víctima y victimaria de una relación muy fea, y a la vez pasional (…) me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz y en aquel momento no existía la defensa contra la mujer”, manifestó Klitbo.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo revela doloroso MOTIVO POR EL QUE RONCA: violencia con una expareja sería la razón

@informe_regio_nl

¡MOMENTO MUY EMOTIVO EN LA CASA! 🥺 Cynthia Klitbo decidió romper el silencio y explicar la verdadera razón detrás de sus ronquidos. La actriz confesó que se debe a una severa fractura en la nariz provocada por una relación violenta en su pasado. Un testimonio sumamente duro que conmovió a todos. ❤️🩹 ¿Qué opinas sobre la valentía de Cynthia al abrirse sobre este tema? #LCDLF #CynthiaKlitbo #LaCasaDeLosFamosos #ViolenciaDeGenero #Parati #karinatorres #eseperez #yahir #virales #ultimahora #LCDLFMX #Flor #fpy

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Al tiempo, indicó que una cirugía de nariz podría corregir el problema de sus sonidos nocturnos, sin embargo, dijo que no lo ha hecho por miedo a que su aspecto cambiara y el público la rechazara.

“No me he operado la nariz, primera porque cuando Verónica y Lucía se la operaron el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara, la otorrino no me ha convencido”, dijo ante las cámaras del reality.

Sin embargo, Cynthia mintió, pues en dos ocasiones ya se ha sometido a intervenciones relacionadas con su nariz.

Fue en 1995, cuando en exclusiva te contamos que Cynthia estrenaba su cirugía de nariz. Ella misma lo presumía:

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NO TE VAYAS SIN LEER: Cynthia Klitbo entró a La Casa para pagar colegiatura... ¿Por qué envió a su hija a estudiar al extranjero?

“Volví a operarme la nariz. No se nota porque me hicieron muy buen trabajo. Fue en los huesitos que tenía salidos, en el tabique. Es la segunda operación que me hago; la anterior me había dejado los huesitos salidos. Ahora tengo una imagen más limpia”, expresó en aquella entrevista.

La casa de los famosos 4 Cynthia Klitbo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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