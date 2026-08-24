Joven DISCUTE CON SUS PADRES e intenta suicidarse, ellos buscan evitarlo y todos terminan perdiendo la vida

Una discusión familiar terminó en tragedia luego de que un adolescente, que les reprochaba a sus padres por su teléfono celular, se tiró de un acantilado. Luego, el padre cayó junto a él al intentar salvarlo. Poco después, la madre del chico se tiró al observar las muertes de su esposo e hijo.

Los hechos tuvieron lugar en el monte Khawadya y medios locales en la India recogen que el joven les pedía a sus padres tener un teléfono específico y ante la negativa, Kunal Chandgude, de 18 años, amenazó con tirarse.

Los padres, Murlidhar y Sangeeta, intentaron persuadirlo de que se alejara de la cornisa y que volviera a casa, pero el adolescente no cedió.

TE RECOMENDAMOS: Hallan MUERTA Y ATADA a pareja mientras su bebé veía todo; el esposo había sido deportado de EE.UU.

Testigos aseguraron que el joven se veía muy estresado y que dijo que “no tenía otra opción”.

Esa actitud desató una discusión que duró aproximadamente tres horas.

Al tiempo, testigos de la escena llamaron a la policía, que inició un operativo en la zona junto a los bomberos locales. Mientras tanto, en el mismo monte y en calles aledañas, una multitud de vecinos se acercó a observar lo que ocurría.

Los bomberos intentaron colocar una red de seguridad en la parte inferior del monte, pero el joven se movió a medida que distinguió el intento de los brigadistas de salvarlo.

Luego de las tres horas, el padre se acercó a su hijo en un intento de calmarlo y sacarlo del borde del acantilado, lo que provocó la reacción contraria del joven, que saltó hacia el vacío. Al tratar de salvarlo, el padre estiró su mano y lo tomó, pero ya era tarde: perdió el equilibrio y cayó junto a él.

La madre, tras observar la escena, tomó la decisión de terminar con su vida. La caída de la mujer también fue documentada por los presentes.

NO TE VAYAS SIN LEER: Joven no soportó la muerte de su abuela y SE LANZÓ al hor

Los tres fallecieron debido al impacto. Los efectivos del operativo se encargaron de la remoción de los cuerpos, a los que se les realizará una autopsia.