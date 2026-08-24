Hubo eliminación con pleitos y reclamos en la LCDF este 23 de agosto: ¿quién salió y quiénes se pelearon?

La eliminación de este 23 de agosto en La Casa de los Famosos fue especialmente cardíaca.

La gala comenzó con una dinámica diferente con la cual la producción intentó una vez más despertar a los habitantes para que haya conflictos dentro del reality show.

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No hubo posicionamientos sino preguntas de Galilea Montijo hacia los nominados, lo que provocó ciertamente los primeros reclamos entre ellos.

¿Quién fue el eliminado por votos del público?

Con más de 15 millones de votos, la eliminación sucedió como te lo contamos aquí.



Galilea anunció que el primer salvado por medio de sus votos fue Flor Vigna. Cuando salió de la sala de nominados, Ese Pérez quiso besarla pero Flor lo ignoró.

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El segundo nominado que se salvó fue Masad Altamimi, quien tuvo un último intercambio de palabras con Ese Pérez: “No insultes a mi mamá”, dijo Masad. Ese Pérez respondió con una trompetilla.

El tercero en salvarse fue Cynthia Klitbo, quien se fue sin despedirse de alguien en específico.

El cuarto que salió de la placa de eliminación fue Ernesto Laguardia, que fue recibido sin mayores aspavientos por el resto de los habitantes.

El quinto nominado que salvó el público fue Yahir, quien fue recibido con expresiones de fiesta por todos los habitantes.

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¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 23 de agosto?

Los tres nominados restantes fueron al carrusel para dar vueltas y decidir su destino: Ese Pérez, Mariana Ochoa, Moisés Peñaloza.

De ellos, el que regresó a la Casa fue Ese Pérez, que fue recibido con alegría por todos los habitantes menos Masad Altamimi.

El carrusel dio vueltas de nuevo y se reveló entonces que el eliminado fue Moisés Peñaloza.

La última en regresar al reality, por tanto, fue Mariana Ochoa, quien fue recibida con abrazos de parte de todos, excepto Flor Vigna. Esto sucedió porque Mariana había dicho, en la sala de nominaciones, que Flor usa a Ese Pérez para construir una falsa historia de amor y se aprovecha de él.

La otra pelea que sucedió después de la eliminación fue entre Masad y Ese Pérez, quienes se reclamaron a gritos y amagaron con golpearse.

Ellos traen pleito desde hace varios días debido a que el comediante le mentó la madre a Altamimi.