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Hubo eliminación con pleitos y reclamos en la LCDF este 23 de agosto: ¿quién salió y quiénes se pelearon?

El reality show tuvo una nueva dinámica que detonó conflictos entre los habitantes

Agosto 23, 2026 • 
Alejandro Flores
eliminado casa de los famosos 23 de agosto (1).jpg

Los nominados del 23 de agosto

Captura ViX

La eliminación de este 23 de agosto en La Casa de los Famosos fue especialmente cardíaca.

La gala comenzó con una dinámica diferente con la cual la producción intentó una vez más despertar a los habitantes para que haya conflictos dentro del reality show.
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No hubo posicionamientos sino preguntas de Galilea Montijo hacia los nominados, lo que provocó ciertamente los primeros reclamos entre ellos.

¿Quién fue el eliminado por votos del público?

Con más de 15 millones de votos, la eliminación sucedió como te lo contamos aquí.

  • Galilea anunció que el primer salvado por medio de sus votos fue Flor Vigna. Cuando salió de la sala de nominados, Ese Pérez quiso besarla pero Flor lo ignoró.
  • El segundo nominado que se salvó fue Masad Altamimi, quien tuvo un último intercambio de palabras con Ese Pérez: “No insultes a mi mamá”, dijo Masad. Ese Pérez respondió con una trompetilla.

  • El tercero en salvarse fue Cynthia Klitbo, quien se fue sin despedirse de alguien en específico.
  • El cuarto que salió de la placa de eliminación fue Ernesto Laguardia, que fue recibido sin mayores aspavientos por el resto de los habitantes.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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  • El quinto nominado que salvó el público fue Yahir, quien fue recibido con expresiones de fiesta por todos los habitantes.

¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 23 de agosto?

Los tres nominados restantes fueron al carrusel para dar vueltas y decidir su destino: Ese Pérez, Mariana Ochoa, Moisés Peñaloza.
De ellos, el que regresó a la Casa fue Ese Pérez, que fue recibido con alegría por todos los habitantes menos Masad Altamimi.
El carrusel dio vueltas de nuevo y se reveló entonces que el eliminado fue Moisés Peñaloza.

La última en regresar al reality, por tanto, fue Mariana Ochoa, quien fue recibida con abrazos de parte de todos, excepto Flor Vigna. Esto sucedió porque Mariana había dicho, en la sala de nominaciones, que Flor usa a Ese Pérez para construir una falsa historia de amor y se aprovecha de él.
La otra pelea que sucedió después de la eliminación fue entre Masad y Ese Pérez, quienes se reclamaron a gritos y amagaron con golpearse.

Ellos traen pleito desde hace varios días debido a que el comediante le mentó la madre a Altamimi.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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