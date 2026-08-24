En plena pelea de LCDLF por “aburridos” y “muebles” presentan a Niurka en ‘La Granja VIP 2’

La gala de anoche en ‘La Casa De Los Famosos México’ se volvió el centro del caos. Por un lado comenzaron diciéndoles a los habitantes que el público exigía que jugaran, que estaba siendo “aburridos” y que había muchos “muebles” en la casa.

“Y siguen sin entender lo que es un posicionamiento”, “posicionamiento aburrido, temporada aburrida”, “a la gente nos gusta el conflicto”, “esta temporada casi nadie quiere jugar el papel de villano porque luego el público los quiere sacar”, fueron algunos de los mensajes que leyeron los jueces en la gala.

Tras eliminar el posicionamiento, llegó la expulsión para Moisés Peñaloza y en medio se desató una nueva pelea entre ‘Ese Pérez’ y Masad, y al mismo tiempo, ‘Ese Pérez’ tuvo que sortear los reclamos de Flor Vigna.

Las discusiones y aclaraciones no terminaron y a su regreso a ‘La Casa’, los habitantes siguieron “gritándose el precio”.

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En tanto, para el reality de TV Azteca se estaba confirmado a su novena participante: Niurka Marcos.

La cubana fue revelada para ingresar a ‘La Granja VIP’ en plena pelea de ‘La Casa De Los Famosos México’ y en medio de la final de ’Survivor’.

El anuncio del ingreso de Niurka al reality añade polémica, confrontación y espectáculo, mismo que la vedette ha llevado a otros proyectos, sin embargo, en éste también se suma la lejanía a las comodidades habituales.

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Cabe recordar que Marcos llega con bombo y platillo al reality de Azteca, luego de que en abril pasado fue la primera eliminada de ‘La Mansión VIP’, el proyecto de YouTube del que salió de la mano de su novio y entre acusaciones de fraude en contra de la producción.