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Reportan la muerte de la hijastra de Altair Jarabo; habría sufrido un accidente en bicicleta

La joven de 23 años, identificada como Paloma García, habría muerto en Suiza.

Agosto 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg

Se dio a conocer la noticia de la presunta muerte de la hijastra de Altair Jarabo.

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“Fue muy lamentable (...) Ella iba en su bicicleta en una avenida de Suiza”.

En últimas horas ha trascendido la versión de la presunta muerte de la hijastra de Altair Jarabo. Fue el programa ‘Me lo dijo Adela’, de la conductora Adela Micha, donde se habló de que la joven hija de Fréderic García habría muerto a los 23 años.

El periodista Emilio Morales, expresó en la emisión que, Paloma García perdió la vida.

“Resulta que el 4 de agosto, lamentablemente, falleció su hijastra. Falleció la hijastra de Altair Jarabo, hija de Fréderic García”, mencionó Morales.

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Durante el programa, se compartió una versión sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el accidente.

“Fue muy lamentable (...) Ella iba en su bicicleta en una avenida de Suiza, porque ellos viven en Suiza, y de pronto se quiso incorporar a uno de los carriles y un coche la aventó. Llegó al hospital todavía con signos vitales, sin embargo, falleció en el hospital. Paloma García, de 23 años, falleció en este accidente de bicicleta. Ella era hija, por supuesto, del primer matrimonio de Fréderic García, del actual esposo de Altair Jarabo”, explicó.

La noticia de la muerte de Paloma surge semanas después de que aparecieran rumores de una separación entre Altair y Fréderic. La pareja contrajo matrimonio en Francia en agosto de 2021 y, recientemente, la actriz desmintió las versiones de una crisis matrimonial.

Sin embargo, el comunicador dijo que esos rumores habrían comenzado desde la muerte de la hija de empresario, pues la famosa no estuvo de acuerdo con decisiones de su esposo.

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“Altair Jarabo hizo un desgarriate, o sea, un desmadre básicamente en el funeral de la chava. Pues resulta que Altair nunca quiso que su esposo le diera dinero a los hijos, a los dos hijos que tuvo con su primera esposa. Altair quiso correr a la primera esposa, quiso correr al otro hijo y, pues, eso no está bonito.”, aseguró Emilio.

Altair Jarabo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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