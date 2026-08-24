A famoso conductor de TV le explota olla express Y SE QUEMA mientras hacía una mención de venta

“Súper seguro, hermoso, una olla fantástica”.

Un famoso conductor y chef de televisión se hizo viral en redes sociales luego de sufrir un terrible accidente mientras hacía un informercial donde anunciaba una olla express.

El comunicador estaba detrás de la estufa, hablando maravillas de la olla que en su interior tenía frijoles que estaban a punto de hervir.

Leonardo Roncon estaba en medio de una sección publicitaria del programa de variedad y entretenimiento ‘Santa Receita’, de la cadena ‘TV Aparecida’, cuando promocionaba la reconocida marca de utensilios de cocina.

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Irónicamente, justo cuando hablaba sobre el miedo que le tienen muchas personas a las ollas de presión, el recipiente terminó explotando al intentar abrir la tapa, lo que provocó que el caldo que hervía saliera disparado en todas direcciones.

El conductor mantuvo la calma hizo como su nada estuviera pasando cuando le cedió la cámara y micrófono a su compañera Abiane Souza quien presentó otra sección, no sin antes terminar el segmento diciendo que el recipiente es “súper seguro, hermoso, una olla fantástica”.

¡TODO MAL! ⚠️ Durante un infomercial en Brasil 🇧🇷 una olla a presión explota en vivo y quema al presentador, quien aseguraba que era “súper segura”.



El hombre aguanta el dolor hasta que cambian de cámara y entra su compañera, a quien le cede el paso para poder salir corriendo. pic.twitter.com/Wi1VXg7NqR — ¡Videos Insólitos! (@haytragedia) August 22, 2026

Tras el accidente, Leonardo agradeció los mensajes de apoyo y preocupación por parte del público, indicando que se encontraba bien a pesar de lo aparatoso del momento y resaltando el profesionalismo que mantuvo durante el segmento.

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Aunque el incidente ocurrió en 2023, las imágenes retomaron fuerza en redes sociales.