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Yahir también rezonga en La Casa de los Famosos; Galilea Montijo tuvo que regañarlo

El cantante se molestó por uno de los mensajes que se han viralizado en redes sociales y que critican a los actuales habitantes del reality

Agosto 24, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir la casa de los famosos galilea montijo.jpg

Ese Pérez, Yahir y Galilea Montijo, en la gala de eliminación del 23 de agosto

Captura ViX / José Luis Ramos, TVyNovelas

Yahir Othón Parra se ha convertido en el habitante más pacifista de La Casa de los Famosos.

Su papel de líder y organizador dentro de La Casa de los Famosos lo tienen como el habitante capaz de apagar casi cualquier conflicto.
Pero al mismo tiempo, esa actitud lo pone en la mira: panelistas como René Franco y el Borrego Nava lo señalan como alguien que no sabe o no quiere jugar.
En medio de una crisis por la falta de contenido al interior de la Casa, la producción decidió que este domingo de eliminación se suprimiera el posicionamiento y en su lugar se dio paso a la lectura de varios mensajes que se han viralizado en redes sociales.
TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo se reinventa con un vestido de pétalos y hojas de color marrón cosidos a mano
Todos estos mensajes fueron en el sentido de que la actual Casa de los Famosos es aburrida porque no ofrece conflictos.
Galilea Montijo insistió en que no se les pedía peleas, sino contenido, incluyendo conflictos reales, enfrentamientos emocionales y franqueza.

¿Por qué se enojó Yahir?

Uno de los comentarios, leído por el Borrego Nava, decía:

“Ni en La Casa de los Famosos de la primera temporada los posicionamientos eran así, me acuerdo de Sergio Mayer tirándole a todos y no lo veía así, tan ositos cariñositos”.

Yahir, que hasta ese momento sólo había reaccionado con una enorme sonrisa, agachó la cabeza y entrelazó la manos al tiempo que mascullaba:

“Pues lo hubieran traído a él”.
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El rezongo de Yahir no pasó desapercibido. Karina Torres soltó un “hijo de su madre”, mientras que Gali reaccionó para reprender al cantante.

"¿Sí están escuchando al público, verdad? No lo estamos diciendo nosotros, eh Yahir”.

Luego, cuando Galilea lo cuestionó nuevamente sobre su estilo de juego pacifista, Yahir reafirmó que él no entrará en conflictos.

“No voy a hablar mal de nadie que no me haya hecho algo malo ¿me explico?”.

Yahir La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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