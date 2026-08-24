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Yuridia confiesa el sacrificio que hizo y que MÁS LE DUELE por su hijo mayor: “Te hubiera tocado esta mamá”

La cantante habló de cómo estuvo alejada mientras construía su trayectoria.

Agosto 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yuridia habla de los sacrificios que hizo por su hijo mayor.

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“Ahora que tengo dos bebés chiquitos digo: claro”.

Yuridia será la primera cantante de regional mexicano en presentarse en el Estadio GNP luego de 33 años. También rompió récord al presentarse ante casi 50 mil personas en la Monumental Plaza de Toros en abril de 2025.

Definitivamente, la sonorense vive su mejor momento tanto profesional como personalmente, así lo dejo ver en una entrevista que ofreció a Tania Rincón para el programa ‘Hoy’.

La presentadora le cuestionó por cuál ha sido el sacrificio más grande que ha hecho para alcanzar el éxito en su carrera, a lo que no dudó en hablar de su maternidad. “Mi hijo mayor. O sea, no poder estar con él tanto como a mí me hubiera gustado estar”, confesó frente a la conductora.

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Añadió que aunque actualmente mantienen una relación muy cercana y afectuosa, cuando él era pequeño las circunstancias fueron distintas y qu ele habría gustado vivir la maternidad de otra manera. “Ahora tenemos una relación muy hermosa.

Ahora, al hablar de sus dos hijos pequeños, Yuridia hizo una comparación que la llevó a imaginar cómo habría sido su experiencia si hubiera tenido en aquel momento la madurez y estabilidad que tiene actualmente. “Ahora que tengo dos bebés chiquitos digo: claro”.

Y agregó que “si hubiera estado en una etapa donde a mí me tocaba decidir, como ahora, donde era un poco más madura, donde estaba un poquito mejor económicamente, me hubiera tocado disfrutarlo mucho más”, dijo.

Rincón le preguntó a la intérprete si ha podido hablar con su hijo Phoenix de estos sentimientos, a lo que respondió: “Sí, siempre, siempre”.

Al tiempo, reveló una de las frases más conmovedoras de la entrevista sobre lo que le ha dicho a su hijo mayor: “Ojalá te hubiera tocado la mamá que le tocó a Beni y a Noah. Ojalá, ojalá”.

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Y admitió que la respuesta de su hijo la descoloca. “No, no, pero a mí me encanta esta mamá… A mí me gusta mucho esta mamá. Nunca cambies”, concluyó.

yuridia Phoenix Guerrero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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