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Memo Schutz genera polémica tras decidir NO DORMIR en la misma cama con Brianda en la suite

El comentarista de TUDN fue el más votado para compartir los beneficios de la suite, pero eligió dormir en el piso y estos fueron los motivos.

Agosto 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Memo Schutz decidió dormir en el suelo de la suite.

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“Memo, no estoy de acuerdo con la decisión de que duermas ahí”.

Luego de que Brianda le ganó a Moisés y se convirtió en la nueva líder de ‘La Casa De Los Famosos México’ obtuvo como beneficio subir a la suite. Luego, el público habría elegido a Memo Schutz para acompañarla.

El comentarista de TUDN agradeció al público y comenzó a disfrutar de las comodidades y los beneficios que tiene la lujosa habitación. Junto a Brianda comieron, jugaron y platicaron. Y aunque habían advertido que compartir la cama podía ser una complicación, Brianda dijo que lo resolverían con un muro de almohadas por respeto a la esposa de Memo.

Pero llegó la hora de dormir y Schutz le dijo a la influencer que le dejaba la cama para ella solita. “Tú disfruta la cama y yo me duermo acá (en el sillón)”, le dijo sin pensarlo.

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Brianda de inmediato se ofreció a solucionar el tema haciendo una división para que ambos se sintieran cómodos. “No, Memo, ponemos una división en la cama, es mejor que yo me duerma ahí porque vas a dormir peor que allá abajo”, sugirió.

Y agregó: “Memo, no estoy de acuerdo con la decisión de que duermas ahí”.

Pero, Memo dijo estar tranquilo con la decisión de dormir en el sillón. “Sí quepo en verdad”, aseguró.

Finalmente, al ver que el sillón era pequeño e incómodo para dormir improvisó con varias almohadas en el suelo y le hizo saber a Brianda que ha pasado la noche en condiciones más adversas que esa.

Schutz usó el piso de la suite para dormir aferrado a que la ganadora de la prueba era Brianda y quien merecía la cama.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la necedad del comentarista deportivo y mencionaron que no pasaba nada si dormía con Brianda con una división de almohadas en la cama. Mientras que otros alegaban que hizo bien al darle respeto a su esposa aunque de eso dependiera su incomodidad en el piso.

Memo Schutz Brianda Deyanaya La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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