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Exasistente de Luis Miguel le reclama liquidación tras 25 años de trabajo; LA DESPIDIÓ tras diagnóstico de cáncer

Edith Sánchez, de 69 años, a quien el cantante la consideraba su otra “mamá”, destapa que la corrió sin explicaciones y ahora sufre una condición precaria.

Mayo 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luis Miguel despidió a la que fuera su asistente por más de 25 años y ahora la mujer mayor le pide su justa liquidación.

Getty Images/El País

“Yo trabajaba por el cariño, el respeto y la admiración que le tenía a él. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien,”

El reclamo de la liquidación de la exasistente de Luis Miguel, Edith Sánchez, está sacudiendo al medio del espectáculo. Y es que la mujer, quien trabajara por más de 25 años con ‘El Sol’, le pide su dinero justo ante el terrible panorama de salud que enfrenta. Asegura que vive una situación precaria y sólo se mantiene con la ayuda de familiares y amigos.

Sánchez, de 69 años, originaria de Ixcaquixtla, Puebla, habló con el diario ‘El País’ y ahí destapó cómo fue su vida organizando la agenda de Luis Miguel, sin embargo, intempestivamente el intérprete la corrió injustificadamente tras un diagnóstico de cáncer por segunda ocasión.

La mujer indica que comenzó a trabajar con el cantante a finales de los años 80 y permaneció a su lado hasta 2017.

Edith tenía 31 años, y recordó ante el medio de comunicación, que al entrevistarse con ‘El Sol’, él sólo le pregunto si contaba con vida para viajar y ante su respuesta fue contratada de inmediato. Sin embargo, nunca firmó un contrato formal ni fue dada de alta como trabajadora ante el IMSS.

“Yo trabajaba por el cariño, el respeto y la admiración que le tenía a él. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien,”, explicó.

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Durante todo ese tiempo, Sánchez fue asistente personal del artista planetario. Se encargaba de su vestuario, viajes, habitaciones y necesidades cotidianas. Además, lo acompañó en momentos claves como la muerte de su padre, Luisito Rey y hasta el embarazo de Aracely Arámbula.

La exempleada afirma que no descansaba nunca, que su trabajo era 24/7 y que incluso nunca tomó vacaciones por lo demandante de su puesto.

“Ahí se trabaja todas las horas, 24 si es posible… Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, siempre estuve con él y para él,” dijo Edith.

Sánchez dice que estaba junto al intérprete todo el tiempo, incluidas sus giras internacionales. Y como prueba de sus dichos, mostró 12 pasaportes con sellos de los viajes hechos con Luis Miguel entre 1991 y 2014, así como cuadernos con apuntes de cada gira. También exhibió declaraciones de testigos que respaldan sus palabras, donde sobresalen los testimonios de Francisco y Gerardo Castell, encargados de la seguridad del cantante en los 90.

Al tiempo, señaló que ‘El Sol’ le decía que era su única familia, que era como su mamá e incluso la llamaba por un curioso apodo: ‘Heidina’.

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La despidió tras diagnóstico de cáncer

Fue en 2007, cuando a Edith le confirmaron que padecía cáncer de mama por primera vez. Ante el panorama le fue extirpado el pecho izquierdo. En ese momento Luis Miguel intentó ayudarla para que fuera atendida en Los Ángeles, sin embargo, los altos costos del tratamiento la orillaron a trasladarse a la Ciudad de México.

En aquel momento, la exasistente dependía de sus ahorros y de sus seres queridos, ya que no percibió un salario mientras estuvo fuera del trabajo.

Edith se recuperó, sin embargo, en 2017 le detectaron la enfermedad por segunda ocasión, por lo que le extirparon el seno derecho. Además recibió quimioterapias y tuvo que luchar contra diabetes y artrosis.

Tras verse rebasada económicamente, pidió a Luis Miguel el pago de un año de trabajo que había quedado pendiente; su sueldo era de mil 500 dólares mensuales (equivalente a 25 mil 963.08 pesos mexicanos) y, según relató a ‘El País’, no recibió respuesta.

“Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente… No me contestó nada de nada y me bloqueó”.

Tras nueve años de espera, Edith no ha iniciado una demanda formal debido a los altos costos y duración de los procesos legales, además, afirma que no quiere una batalla mediática, pues incluso aún respeta y admira al cantante, lo único que desea es su pago justo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hacen TODO por Luis Miguel: ¿Cuánto cuesta ser FAN del Sol y qué privilegios hay al ser parte del club?

Equipo de LuisMi le ofrece una cantidad mínima

En 2023, tras el éxito de la serie biográfica del cantante, su equipo buscó a la extrabajadora y le ofreció 50 mil dólares como liquidación, además de los 30 mil que le debían por un año de trabajo.

Edith rechazó la oferta: “Le dije: ‘Dile al señor que recuerde todos los años que trabajé para él de día y de noche’,” aseguró a ‘El País’.

Luis Miguel El Sol asistente personal despido injustificado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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