Sale libre maquillista acusado de golpear a Miss Venezuela; ambos dan su versión de lo ocurrido

El impactante video en el que aparece Andre del Val con sangre en la cara y acusa al maquillista Giovanni Laguna de haberla agredido ha generado polémica en redes sociales.

Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025 asegura que el maquillista la insultó porque no quiso pagarle su comisión por unas entradas a eventos paralelos del Festival de Cannes.

De acuerdo con su testimonio, publicado por Univisión en el programa “Siéntese quien pueda”, Giovanni se negó a aceptar la negociación y por eso comenzaron los insultos y ella decidió comenzar a grabarlo en ese momento.

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Las dos versiones de la supuesta agresión

Sin embargo, la versión del maquillista es diferente. Giovanni, tras el escándalo, fue arrestado pero lo liberaron luego de 24 horas. Él asegura que su liberación obedece a que se comprobó su inocencia de las acusaciones de Andrea y en un video publicado esta tarde en su cuenta de Instagram, dice que el altercado no ocurrió por una negociación sino por pleitos añejos.

“Yo la conozco desde hace mucho tiempo y nunca nos hemos llevado bien”.

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Giovanni niega haberla golpeado y según su narración la discusión se salió de control cuando ella mencionó dos nombres que él no quería que mencionara.

Según él, las cicatrices que Andrea muestra en el video con la cara ensangrentada fueron producto de un golpe que se dio con un tripié y una lámpara que usaba una de las maquilladores.

Cuenta que él quiso ir sobre ella no para golpearla sino para quitarle el teléfono y que se tropezó con el tripié y la lámpara, golpeando accidentalmente a Andrea.

La Miss Venezuela Global 2025, por su parte, se mantiene en su versión y asegura que Giovanni la agredió.

En la entrevista para Univisión, Andrea llora y se muestra visiblemente afectada.