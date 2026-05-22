Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Sale libre maquillista acusado de golpear a Miss Venezuela; ambos dan su versión de lo ocurrido

Giovanni Laguna y Andrea del Val se acusan mutuamente de mentir

Mayo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
MAQUILLISTA ANDREA MISS VENEZUELA.jpg

Hay dos versiones opuestas

Instagram

El impactante video en el que aparece Andre del Val con sangre en la cara y acusa al maquillista Giovanni Laguna de haberla agredido ha generado polémica en redes sociales.

Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025 asegura que el maquillista la insultó porque no quiso pagarle su comisión por unas entradas a eventos paralelos del Festival de Cannes.
De acuerdo con su testimonio, publicado por Univisión en el programa “Siéntese quien pueda”, Giovanni se negó a aceptar la negociación y por eso comenzaron los insultos y ella decidió comenzar a grabarlo en ese momento.
TE RECOMENDAMOS: Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente

Las dos versiones de la supuesta agresión

Sin embargo, la versión del maquillista es diferente. Giovanni, tras el escándalo, fue arrestado pero lo liberaron luego de 24 horas. Él asegura que su liberación obedece a que se comprobó su inocencia de las acusaciones de Andrea y en un video publicado esta tarde en su cuenta de Instagram, dice que el altercado no ocurrió por una negociación sino por pleitos añejos.

“Yo la conozco desde hace mucho tiempo y nunca nos hemos llevado bien”.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a maquillista y amigo de Fátima Bosch por propinarle FEROZ GOLPIZA a ‘Miss Venezuela’

Giovanni niega haberla golpeado y según su narración la discusión se salió de control cuando ella mencionó dos nombres que él no quería que mencionara.

Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Según él, las cicatrices que Andrea muestra en el video con la cara ensangrentada fueron producto de un golpe que se dio con un tripié y una lámpara que usaba una de las maquilladores.

Cuenta que él quiso ir sobre ella no para golpearla sino para quitarle el teléfono y que se tropezó con el tripié y la lámpara, golpeando accidentalmente a Andrea.
La Miss Venezuela Global 2025, por su parte, se mantiene en su versión y asegura que Giovanni la agredió.

En la entrevista para Univisión, Andrea llora y se muestra visiblemente afectada.

“Estoy harta de que la gente piense que estoy loca, que soy problemática”.

miss universo violencia de género
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nicola Porcella no podrá ser mexicano
Famosos
A Nicola Porcella le llueve sobre mojado: En pleno duelo, suplica porque le devuelvan documentos robados
Mayo 21, 2026
 · 
MrPepe Rivero
maribel guardia julian figueroa (1).jpg
Famosos
Tras perder la tutoría de su nieto, Maribel Guardia reacciona con mensaje y video
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni cruz azulpumas final.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice quién será campeón del futbol mexicano: ¿Pumas o Cruz Azul?
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
REY gRUPERO NIURKA.jpg
Famosos
Rey Grupero combate a Niurka con un hechizo: “Adelgacé muchísimo”
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
carinleon-alejandro-fernandez--.jpg
Famosos
México Vibra: una noche con los artistas y canciones que nunca olvidarás
Los próximos 9 y 10 de junio, México Vibra confirmará ser un show único que reunirá por primera vez a artistas de distintos géneros y generaciones en un mismo escenario.
Mayo 21, 2026
 · 
TVyNovelas
Al interior de la mítica residencia de Silvia Pinal en el Pedregal.jpg
Famosos
Maxine Woodside revela que la casa de Silvia Pinal está en MALAS CONDICIONES: “tenía un nido de cucarachas”
Recientemente Alejandra Guzmán dio a conocer que venderá la casa de la fallecida actriz.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nietos-Vicente-Fernandez.jpg
Famosos
Homenaje a ‘Chente’ FRACTURA A LA FAMILIA: ahora hijo de Vicente Jr. reclama que también lo excluyeron
…en cambio, en la grabación del álbum ‘Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos)’ se invitó a Ángela Aguilar y a Christian Nodal.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maquillista-Fatima-Bosch.jpg
Famosos
Arrestan a maquillista y amigo de Fátima Bosch por propinarle FEROZ GOLPIZA a ‘Miss Venezuela’
Andrea del Val apareció en videos con el rostro completamente ensangrentado y acusando al estilista de haberla agredido.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez