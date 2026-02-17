Así es el penthouse que Luis Miguel tiene en Miami y que puso A LA VENTA por 5 millones de dólares

El mercado inmobiliario de alta gama difunde el penthouse, propiedad de Luis Miguel, que se ubica en Brickell Bay, en Miami, y que ha puesto a la venta el cantante por precio superior a 5 millones de dólares.

La plataforma ‘Zillow’, con sede en Estados Unidos, destaca que la propiedad es atractiva no sólo por la cifra en la que se vende, sino también por lo que representó para ‘El Sol’, pues fue su refugio, donde guardó sus secretos y también fue testigo de sus crisis, reconstrucción y regreso a los escenarios.

El penthouse no es una propiedad de adquisición reciente, advierten los vendedores. Tampoco está dentro de un portafolio. Según información pública, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, adquirió el inmueble en 2004 por una cifra cercana a los 2.2 millones de dólares.

Luis Miguel compró el penthouse en una etapa de sus carrera donde esta consolidado y su figura era sinónimo de éxito internacional, indican.

Agregaron que el departamento fue considerado una de sus residencias principales en Estados Unidos, sin embargo, el cantante tuvo una crisis financiera en 2012, por ello se vio obligado a venderlo con un monto similar al de su compra inicial.

Sin embargo, lejos de verla como una propiedad perdida, una década después su repunte profesional le permitió recuperarla.

Reportes inmobiliarios estiman que pagó cerca de 7.8 millones de dólares para recomprarlo. Aunque esa cifra no ha sido confirmada por el artista, muchos seguidores interpretaron que volver a adquirir su casa significó un regreso a “territorio propio”.

Ubicado en el piso 46 del edificio Jade Brickell Bay, el inmueble destaca por lo que suele definir a las residencias verdaderamente exclusivas.

Además, tiene una superficie aproximada de 359 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, amplias áreas sociales y grandes ventanales con vista directa a la Bahía Vizcaína, un paisaje de los más codiciados de Miami.

‘El Sol’ habría invertido cerca de un millón de dólares en decoración inspirada en la Cultura Maya. Posee una pirámide invertida suspendida del techo de la sala principal.

El penthouse también fue asociado a la vida sentimental del cantante, por donde habrían pasado Myrka Dellanos y Aracely Arámbula, en diferentes etapas de su vida.

Y como suele ocurrir con las historias alrededor de Luis Miguel, el inmueble también quedó envuelto en versiones mediáticas relacionadas con su relación con Mariah Carey. Reportes de prensa aseguraron que existían diferencias en torno al departamento: mientras ella habría deseado compartirlo como hogar, él prefería conservarlo como un espacio propio. Nunca se confirmó oficialmente, pero el relato se instaló como parte del mito que rodea al cantante.

El dato que más ha llamado la atención es que el precio actual de venta se ubica por debajo de lo que se estima pagó en 2021 para recuperarlo. Aun así, especialistas recuerdan que el mercado de lujo no siempre responde a una lógica lineal: la demanda, la competencia, el momento económico y la dinámica inmobiliaria de Miami influyen de manera decisiva.

