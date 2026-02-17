Suscríbete
Famosos

Así es el penthouse que Luis Miguel tiene en Miami y que puso A LA VENTA por 5 millones de dólares

El departamento tiene un estilo inspirado en la Cultura Maya.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Luis-Miguel-penthouse.jpg

Luis Miguel puso a la venta su penthouse de Miami.

Instagram

El mercado inmobiliario de alta gama difunde el penthouse, propiedad de Luis Miguel, que se ubica en Brickell Bay, en Miami, y que ha puesto a la venta el cantante por precio superior a 5 millones de dólares.

La plataforma ‘Zillow’, con sede en Estados Unidos, destaca que la propiedad es atractiva no sólo por la cifra en la que se vende, sino también por lo que representó para ‘El Sol’, pues fue su refugio, donde guardó sus secretos y también fue testigo de sus crisis, reconstrucción y regreso a los escenarios.

El penthouse no es una propiedad de adquisición reciente, advierten los vendedores. Tampoco está dentro de un portafolio. Según información pública, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, adquirió el inmueble en 2004 por una cifra cercana a los 2.2 millones de dólares.

LEE TAMBIÉN: Wendy Guevara confirma que interpuso una orden de RESTRICCIÓN contra un famoso conductor: “Me odia”

Luis Miguel compró el penthouse en una etapa de sus carrera donde esta consolidado y su figura era sinónimo de éxito internacional, indican.

Agregaron que el departamento fue considerado una de sus residencias principales en Estados Unidos, sin embargo, el cantante tuvo una crisis financiera en 2012, por ello se vio obligado a venderlo con un monto similar al de su compra inicial.

Sin embargo, lejos de verla como una propiedad perdida, una década después su repunte profesional le permitió recuperarla.

Reportes inmobiliarios estiman que pagó cerca de 7.8 millones de dólares para recomprarlo. Aunque esa cifra no ha sido confirmada por el artista, muchos seguidores interpretaron que volver a adquirir su casa significó un regreso a “territorio propio”.

Ubicado en el piso 46 del edificio Jade Brickell Bay, el inmueble destaca por lo que suele definir a las residencias verdaderamente exclusivas.

Además, tiene una superficie aproximada de 359 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, amplias áreas sociales y grandes ventanales con vista directa a la Bahía Vizcaína, un paisaje de los más codiciados de Miami.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

‘El Sol’ habría invertido cerca de un millón de dólares en decoración inspirada en la Cultura Maya. Posee una pirámide invertida suspendida del techo de la sala principal.

El penthouse también fue asociado a la vida sentimental del cantante, por donde habrían pasado Myrka Dellanos y Aracely Arámbula, en diferentes etapas de su vida.

Y como suele ocurrir con las historias alrededor de Luis Miguel, el inmueble también quedó envuelto en versiones mediáticas relacionadas con su relación con Mariah Carey. Reportes de prensa aseguraron que existían diferencias en torno al departamento: mientras ella habría deseado compartirlo como hogar, él prefería conservarlo como un espacio propio. Nunca se confirmó oficialmente, pero el relato se instaló como parte del mito que rodea al cantante.

LEE MÁS: Maryfer Centeno deja Televisa y firma con Telemundo para “La Casa de los Famosos”

El dato que más ha llamado la atención es que el precio actual de venta se ubica por debajo de lo que se estima pagó en 2021 para recuperarlo. Aun así, especialistas recuerdan que el mercado de lujo no siempre responde a una lógica lineal: la demanda, la competencia, el momento económico y la dinámica inmobiliaria de Miami influyen de manera decisiva.

luis miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Valenzuela-boda.jpg
Famosos
Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Maribel-Arleth.jpg
Famosos
Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
La mujer de 52 años fue encontrada por personal del hotel luego de que no respondiera a reiterados llamados.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita.jpg
Famosos
Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer
La cantante acudió a una clínica para realizarse un procedimiento con el que busca rejuvenecer y cambiar de imagen.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lara-Campos-Matilda (1).jpg
Famosos
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’
Mucho se especuló sobre la incursión de la joven actriz a la puesta en escena, y aunque llegó a negarse la noticia, finalmente se confirma.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aída-Pierce-Héctor-Parra.jpg
Famosos
Aída Pierce confiesa que expareja de Héctor Parra intentó ponerla en su contra: “Tenía IRA desbordada”
La actriz reveló que sin cercanía de por medio, la mujer comenzó a hablarle muy mal del actor.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez