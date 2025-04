Hacen TODO por Luis Miguel: ¿Cuánto cuesta ser FAN del Sol y qué privilegios hay al ser parte del club?

Las integrantes del club de fans Contigo a la distancia revelan las dificultades que enfrentan para poder seguir la luz del Sol Las fans de Luis Miguel han sido parte fundamental de su éxito a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

Ellas, no son tan sólo admiradoras, son seguidoras devotas que han invertido miles de pesos en boletos, discos, souvenirs y experiencias exclusivas con tal de estar más cerca de su ídolo. Muchas de ellas no escatiman en gastos cuando se trata de verlo en vivo, ya sea en primera fila o en diferentes ciudades durante una misma gira. Las mujeres de Luis Miguel son atrevidas y arriesgadas, siendo capaces de vaciar sus ahorros con tal de vivir ese instante en el que El Sol aparece en el escenario.

Ven a Luis Miguel no sólo como el artista, sino como el ser humano al que hay que procurar en horas duras, ya sea en Argentina, Chile, Estados Unidos o México, su amor les alcanza para ir por todo el mundo.

En TVyNovelas hablamos con Adriana Caballero y Olivia Hernández, fans del club Contigo a la distancia, quienes revelaron para nuestro pódcast secretos jamás contados.

“SI QUIERES UNIRTE AL CLUB TE HAREMOS UN CUESTIONARIO”: OLIVIA

Adriana y Olivia, ¿cómo se definen ustedes?

Olivia: Somos fans de hueso colorado de Luis Miguel, de toda la vida. Ojalá fuéramos millonarias para poder viajar a seguir al Sol por donde quiera que va.

Echando cuentas… ¿cuánto gastan?

Adriana: Una buena lana. La verdad es que sí. Ser fan de Luis Miguel es una afición que nos implica tiempo, dinero y esfuerzo, pero que nos retribuye, nos da mucha vida y satisfacción.

¿Qué tengo que hacer para ser una fan oficial de Luis Miguel?

Olivia: Primero, somos el club de fans Contigo a la distancia, fundado por Martha Codó, que es la señora de los 300 conciertos de Luis Miguel, tiene 12 años este club.

Adriana: Tienes que buscarnos en redes del club y escribirnos por Facebook, TikTok, Instagram, en todas las redes aparecemos como Club oficial Contigo a la distancia.

Olivia: Y claro, te haremos un cuestionario, para saber si eres fan y ver si puedes sumarte.

¿Cuánto me voy a gastar al año siendo fan de Luis Miguel?

Olivia: Si me pongo a hacer cuentas, lloro.

Adriana: Sigo pagando lo de la gira anterior.

¿Cuánto te echaste la gira anterior?

Adriana: Pues más de 50 mil pesos en promedio, entre boletos, viajes.

¿Vieron la serie de Luis Miguel?

Olivia: Sí, la serie es buena, te cuenta cosas que realmente no conoces del artista y que él te quiso contar. Su vida siempre ha sido muy cuidada y guardada, a pesar de que los medios siempre quieren saber y Luis Miguel es un dios.

Adriana: Es una leyenda, ya no necesita más. Además, la serie te permite conocer esa parte que tal vez no estamos tan acostumbradas a ver de él, su parte vulnerable.

En los medios se tiene la idea de que Luis Miguel no invierte en su show, ¿pero para los fans es necesario?

Olivia: Pero la inversión es su voz, la calidad de músicos que tiene, el equipo, los instrumentos, el sonido en los conciertos. Todo cuesta.

Adriana: Trae un equipo superprofesional. Después de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de grandes leyendas, Luis Miguel es el único que nos queda vivo y lo tenemos que disfrutar.

¿Les gusta también que no hable mucho? A veces El Sol no dice ni buenas noches…

Olivia: Es que ustedes no ponen atención. Él no habla, pero hace muchos gestos. Hay señas ocultas.

Adriana: Señas clave, donde él nos da mensajes, tiene gestos que te arropan, te hace saber que te conoce, te ubica, te señala, te saluda.

Luis Miguel actualmente mantiene una relación con Paloma Cuevas. (Instagram @luismiguel)

¿Hay privilegios por ser parte del club?

Olivia: Pues parte del privilegio es que tenemos acceso a mejores boletos.

Adriana: Otro privilegio es que le festejamos el cumpleaños al Sol, no viene el cumpleañero, pero ahí estamos nosotras, la disquera nos organiza el festejo a todos los fans. Hemos ido a hoteles, nos disfrazamos y la pasamos muy lindo.

¿Les gustaría tener nueva música de Luis Miguel?

Olivia: Claro, esa voz no se debe desperdiciar.

¿Qué le dirían a Luis Miguel por su cumpleaños?

Adriana: Muchas gracias por entregar su vida a su pasión que es la música, por darnos su arte. Que sea muy feliz, que tenga salud y que disfrute con la gente que lo ama y esperamos disco nuevo ansiosamente y ojalá no pasen muchos años para volver a verte en un escenario porque nos llenas de vida y energía.