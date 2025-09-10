Suscríbete
Papá de Vanessa Bauche terminó espantado tras conocer al padre de Luis Miguel: “Es un demonio”

La actriz recordó que su papá, Tito Bauche, ya no quiso frecuentar a Luisito Rey.

September 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Bauche copia.jpg

Vanessa Bauche contó de la relación de su familia con la de Luis Miguel.

YouTube

“Mi papá llegó sumamente preocupado, espantado, alarmado, asqueado…”.

Vanessa Bauche hizo fuertes declaraciones al recordar que su papá, don Tito Bauche, quedó espantado luego de hablar con Luisito Rey, padre de Luis Miguel, pues en sus palabras “es un demonio”.

La actriz concedió una entrevista al matutino ‘Hoy’ donde reveló detalles de su primer encuentro con ‘El Sol’, sin embargo, lo que más impactó fueron las palabras de su papá, quien se llevó las mayores sorpresas.

Según su relato, Bauche quedó impactado por la manera de ser de Luis Rey, pese a que tenía una relación cercana con él desde antes de que Luis Miguel alcanzara fama mundial.

La actriz de ‘Nosotros los guapos’ rememoró que en su juventud mantuvo una fuerte atracción por el cantante y que su primer encuentro con él fue gracias a la amistad de su padre mantenía con Luisito Rey.

“Es que fue mi primer crush. Sí, no, lo conocí, lo vi una sola, una o dos veces. Lo vi en los premios, en unos premios”, explicó Bauche, recordando que incluso le rogó a su papá para poder acercarse a Luis Miguel.

Sin embargo, entre los padres de los jóvenes algo marcó de forma definitiva su vínculo amistoso. Se trató de un detalle alarmante en el músico Tito Bauche.

“Mi papá llegó sumamente preocupado, espantado, alarmado, asqueado por lo que el mismo Luis le contaba, o sea, cosas fuertes”, indicó.

Vanessa afirma que su papá, terriblemente horrorizado, le pidió que rezara por Luis Miguel. “Tienes que orar por él, porque este señor, este papá, es un demonio”.

Vanessa-Bauche-1 copia.jpg

Vanessa Bauche y Luis Miguel

YouTube

La también productora no pudo ocultar su asombro ante las palabras de su padre, quien a través de su relación con Luis Rey fue testigo de conductas que lo dejaron terriblemente preocupado.

Vanessa levanta la voz ante los abusos a niños famosos

Además de narrar lo que vivió su familia con Luisito Rey, la actriz aprovechó para reflexionar sobre los niños artistas que además de enfrentar las exigencias del medio artístico deben lidiar con abusos en el interior de su círculo familiar.

¿Quién fue Tito Bauche?

Héctor Armando Bauche Merino, conocido como ‘Tito’ Bauche, es recordado por haber sido el introductor del bossa nova en México.

Por su parte Vanessa, en el terreno familiar, es prima de Maya y María Karunna, sobrina de la cantautora y actriz Margarita Bauche y sobrina política del actor José Roberto Hill.

Vanessa Bauche luis miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
