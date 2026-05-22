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Diarios de Cantinflas: Rescatan video en el que torea con Bob Hope durante Festival de Acapulco

Dolores del Río, Michael Caine, Glenn Ford, Silvia Pinal y muchas otras estrellas aplaudieron a Cantinflas

Mayo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
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Bob Hope y Cantinflas hicieron una rutina

TikTok

Cantinflas siempre fue un torero... un torero cómico, se entiende.

Cuando el productor hollywoodense Mike Todd viajó a México para convencerlo de que participara en la película “La vuelta al mundo en 80 días”, Cantinflas lo citó en una plaza de toros.
Todd, entre incrédulo y asombrado, preguntaba: "¿Cuál es el truco? ¿Es un toro amaestrado?”
Entendió muy pronto que no había truco: Cantinflas de verdad entraba al ruedo para torear.
Este talento del Mimo de México cautivó siempre a sus fans mexicanos pero sobre todo a los extranjeros, incluyendo a Mike Todd... y a Bob Hope, Michael Caine y varias otra estrellas del cine que estuvieron en el Festival de Acapulco de 1966.
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Secretos de la vida de Cantinflas

Anécdotas, recuerdos y amores del Gran Mimo de México

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Así toreaba Cantinflas

El nieto de Cantinflas rescató un video de esta actuación que quedó grabada para el especial de Navidad de Bob Hope, el legendario cómico estadounidense.
Hope entra al ruedo para hacer una pequeña rutina.

@mariomorenodelmoral

Mi abuelo toreando para Bob Hope, Michael Caine, Dolores del Río, Silvia Pinal y otras estrellas en una tarde que quedó grabada para la historia de la televisión mundial, El especial de Navidad de Bob Hope, filmado en el marco del Festival de Cine de Acapulco de 1966 ¡Joyas del archivo que merecen ser vistas de nuevo! 💎 #Cantinflas #BobHope #fyp #cinedeoromexicano #acapulco

♬ original sound - Mario Moreno

Con la narración del propio Hope, Cantinflas torea con la gracia y talento que la caracterizaba mientras en el tendido lo aplaudían Silvia Pinal, Dolores del Río, Michael Caine, Glenn Ford, entre otros.

Mario Moreno Cantinflas Cantinflas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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