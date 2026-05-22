Mujer de 75 años muere TRAS RECLAMAR su pedido de donas; se golpea con empleadas, cae y ya no se levanta

“No deberías entrar en una cafetería a tomar un café con una dona y salir sin vida”.

Lo que comenzó como un reclamo por un pedido erróneo terminó con la muerte de una adulta mayor. La mujer que acudió a una cafetería de la cadena Tim Hortons, en Fort Wayne, Indiana en Estados Unidos, perdió la vida a causa de un ataque cardíaco.

Anita Grayson, de 75 años, protagonizó un altercado con dos empleadas del establecimiento y la situación se volvió un problema cuando una empleada de 20 años le solicitó abandonar el local.

Primeros reportes señalan que Grayson habría empujado a dos empleadas, golpeando a una de ellas en el rostro y le arrancó un mechón de cabello. En medio del forcejeo, otra de las trabajadoras agitó los brazos y terminó derribando a la señora.

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Tras caer al piso, Anita logró ponerse en pie mientras el gerente de la tienda le entregó un vaso con agua para intentar calmarla, sin embargo perdió el conocimiento.

La polémica estalló cuando Tawnda, la hija de la mujer fallecida compartió en redes sociales un fragmento parcial del video en donde se aprecia el momento en el que su madre era empujada. Esta situación generó una ola de indignación y peticiones de arresto contra las empleadas.

La hija de Grayson calificó el hecho como “diabólico”, además añadió que “no deberías entrar en una cafetería a tomar un café con una dona y salir sin vida”.

En tanto, la policía decidió liberar el video completo para darle contexto a los hechos ocurridos. El portavoz pidió a la comunidad a “permitir que el proceso continúe basándose en el conjunto completo de pruebas, no en videoclips incompletos o inexactos”.

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Por su parte, el negocio de donas emitió un comunicado expresando sus condolencias y asegurando que la franquicia está colaborando con la policía para esclarecer si hubo negligencia o si se trato de una respuesta defensiva por parte del personal.