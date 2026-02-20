Suscríbete
Esteban Macías reprocha que a jóvenes y guapos se les PERDONA todo; muestra cómo visten y no reciben críticas

El presentador publicó imágenes donde Jacob Elordi, Harry Styles y ‘Bad Bunny’ visten con “ropa de mujer” sin que se les juzgue como a él.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Esteban-Macías.jpg

El crítico de cine abrió de nuevo el tema de la vestimenta femenina en los hombres.

TikTok/Instagram

“Se ponen lo que quieran, de hombre o de mujer y todo el mundo se los festeja”.

El conductor Esteban Macías lleva meses encabezando una batalla, pues desde que destapó que se siente cómodo vistiendo prendas femeninas, el mundo digital se le fue encima.

El también crítico de cine ha dicho que “la gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias”.

Con sus más de tres décadas de trayectoria, Macías ha dicho que antes se le pedía cierto código de vestimenta para el trabajo, pero ahora con otros proyectos y mayor libertad, ha modificado su manera de vestir para sentirse más feliz.

TE RECOMENDAMOS: Esteban Macías usa aretes, se pinta las uñas, lo bulean y se defiende: “Me vale madr*s lo que piense la gente”

Esteban ha sorprendido al aparecer con el pelo largo, peinado de trenza, uñas y ojos pintados y las orejas perforadas.

“La respuesta para todas esas personas que se preguntan por qué las uñas, por qué el arete, por qué el pelo largo… la respuesta es: les vale madr*s”.

“La realidad es que les vale madr*s a todos. La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, agregó.

En un video reciente, el comunicador volvió al polémico tema de su preferencia al vestir y puso como ejemplo cómo a las nuevas generaciones sí se les perdona y festeja que usen bolsos, vestidos, faldas y más prendas femeninas, sin que se les juzgue como a él.

Con una galería de imágenes dejó en claro que famosos actores y cantantes sí parecen tener la libertad de vestirse como prefieren, incluso en entregas de premios o eventos con gran presencia de la prensa.

“A los jóvenes y guapos se les perdona todo, pueden usar lo que quieran y la gente dice ‘qué cool’. ¿No me creen? Jacob Elordi, Harry Styles, ‘Bad Bunny’, se ponen lo que quieran, de hombre o de mujer y todo el mundo se los festeja”.

Al mismo tiempo, mostró su atuendo del día y cómo pese a tener el mismo derecho que Elordi, Styles o ‘Bad Bunny’, a él sí le llueven las críticas.

“Ejemplo, esta chamarra, ¿les gusta?, está hermosa, ¿no? Una chamarra de ‘Star Wars’ de Chewbacca. Esta camisa, una camisa rosa normal. Chamarra de mujer, de una película de ‘hombres’ con un personaje muy rudo que a los hombres nos encanta y una camisa de hombre de un color ‘de mujeres’, ¿verdad que suena hasta tonto?

@estebannmacias

O todos coludos o todos rabones dicen por ahí… pongan atención metiches #fashion #genderneutral #gender #clothes #moda

♬ sonido original - Esteban Macias

NO TE VAYAS SIN LEER: Esteban Macías sigue ignorando las CRÍTICAS y ahora confiesa que prefiere usar ropa de mujer: “me gusta mucho”

Y reiteró en el respeto que debe existir para todo el mundo. “Pues así son las cosas en realidad es que cualquier persona, grande, joven, vieja, alta, chaparra, fea, bonita, como sea, tiene derecho a vestirse como quiera y tenemos que dejar de hacerla de tos y meternos en donde no nos importa, ¿o no están de acuerdo conmigo?”, finalizó.

Esteban Macías Harry Styles Bad Bunny
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
