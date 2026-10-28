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Poncho Vera menosprecia a Checo Pérez y lo critican sin piedad en redes

“Ver dar vueltas a Sergio Pérez en su monoplaza ni siquiera vale la pena”, dice el locutor de radio

Octubre 28, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho vera checo perez.jpg

Poncho Vera tuvo que caminar al trabajo

Instagram Poncho Vera / Checo Pérez

El conductor de televisión y radio Poncho Vera se mostró indignado por los cierres viales provocados por la rodada de exhibición de Sergio el Checo Pérez.

El piloto mexicano participa en el Gran Premio de Fórmula 1 en México, que se realiza este 1 de noviembre, a bordo de un auto de Cadillac, y para promoverlo se realizó un “show runner” sobre avenida Paseo de la Reforma.
Checo Pérez hizo un recorrido sobre Paseo de la Reforma en la zona de la Diana Cazadora para mostrar su nuevo auto y sus habilidades al volante.
Fue necesario, obviamente, hacer algunos cierres viales y eso provocó el enojo de Poncho Vera, quien incluso creyó pertinente publicar un video en sus redes sociales para quejarse.

“Ni siquiera es que vale la pena”, dijo Poncho en tono molesto.

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¿Qué dijo Poncho Vera de Sergio Pérez?

Poncho Vera dijo que en comparación con otras causas, un carrera de exhibición de Checo Pérez es algo que no amerita los cierres.

“De veras que es lamentable que no podamos circular en esta zona. ¿Y todo por qué? Por el Checo dando vueltas en su automóvil; no es un gran espectáculo, no amerita que hagan otro caos en la Ciudad de México... es vergonzoso que cierren en un día laboral”

El video de Poncho generó todo lo contrario a lo que él pensaba ya que en vez de que la opinión pública se sumara a su postura, lo que recibió fue una ola de críticas y señalamientos.

“Camina y déjate de pend...”, “pero qué tal que no te quejaste cuando cerraron todo Reforma varios días por la fiesta del Mundial de futbol; como es tu deporte, ahí no lloraste, “ve a tomar un café, relájate, la CDMX está hecha un desmadre de bloqueos todo el año”, son algunos de los comentarios que se leen en su perfil.

La opinión de Poncho, que no convenció a los internautas, es que este tipo de eventos de exhibición no deberían colocarse en espacios públicos donde afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Nos debe de ofender a todos que hagan con nuestro tiempo lo que les da la gana; sería mejor que distribuyan de manera gratuita boletos para el Autódromo Hermanos Rodríguez y que ahí se haga la exhibición”.

Pero sus argumentos fueron rechazados: "¿Realmente te afecta ser empático con los demás o hablas desde tu posición de privilegio?”

Checo Pérez Poncho
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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