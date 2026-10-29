De la Central de Abastos a la tv: así es la historia de Isabella Rojas, modelo herida por Chavana con un dron

Isbaella Rojas estudia comunicación social y periodismo.

Vino desde su natal Medellín, Colombia, a México buscando una oportunidad para concretar su sueño de ser una figura de la televisión.

Llegó a Monterrey hace poco más de un año y se topó con una realidad que la llevó a trabajar en el único empleo que encontró: auxiliar en una bodega del Mercado de Abastos Estrella, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y que acaba de cumplir 60 años el pasado 27 de mayo.

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Isabella ganó notoriedad esta semana luego de que fue herida en el rostro por un dron que pateó el locutor Ernesto Chavana en su programa “Es Show”, de Canal 6.

El arranque de Chavana se vio en vivo: el locutor se harta de que el dron sobrevuele en el estudio (es una de las cámaras del programa) y lo patea con el tino de que el aparato da justo en el rostro de Isabella.

“Yo me hago totalmente responsable de lo que sucedió”, dijo Chavana un día después del incidente.

Isabella, en algún momento y con los labios sangrando, le dijo a Chavana: “Llevo muy poquito aquí y ya no me quiere”.

La verdadera historia de Isabella Rojas, de “Es Show”

En efecto, Isabella llegó a “Es Show” apenas este año. Como con todas las edecanes que participan en el programa, Chavana le hizo una especie de casting en vivo en el que, entre burlas y chistes, indaga sobre su vida.

Isabella cuenta ahí que ella ya ha aparecido en programas de televisión en Medellín, que estudia Periodismo y que trabaja en el Mercado de Abastos.

“Vendo manzana, peras, cebollas, aguacate. Es más, si van a la bodega 81, que es donde yo trabajo, les hago un descuento”.

Reveló también que tiene dos cirugías estéticas: una en los senos y la otra, una liposucción; ambas realizadas en Colombia.

“Allá son expertos”, dijo.

Isabella finalmente se quedó en el programa y tuvo, por ejemplo, una participación viral durante el desfile de disfraces de la semana pasada.

