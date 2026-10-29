Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

De la Central de Abastos a la tv: así es la historia de Isabella Rojas, modelo herida por Chavana con un dron

Apenas en abril de 2025, Isabella apareció por primera vez en el programa Es Show y así la recibió Ernesto Chavana

Octubre 28, 2026 • 
Alejandro Flores
isabella canal 6 ernesto chavana.jpg

Isabella en su primera aparición con Ernesto Chavana

Instagram / Captura Canal 6 Youtube

Isbaella Rojas estudia comunicación social y periodismo.

Vino desde su natal Medellín, Colombia, a México buscando una oportunidad para concretar su sueño de ser una figura de la televisión.
Llegó a Monterrey hace poco más de un año y se topó con una realidad que la llevó a trabajar en el único empleo que encontró: auxiliar en una bodega del Mercado de Abastos Estrella, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y que acaba de cumplir 60 años el pasado 27 de mayo.
TE RECOMENDAMOS: Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka
Isabella ganó notoriedad esta semana luego de que fue herida en el rostro por un dron que pateó el locutor Ernesto Chavana en su programa “Es Show”, de Canal 6.
El arranque de Chavana se vio en vivo: el locutor se harta de que el dron sobrevuele en el estudio (es una de las cámaras del programa) y lo patea con el tino de que el aparato da justo en el rostro de Isabella.

“Yo me hago totalmente responsable de lo que sucedió”, dijo Chavana un día después del incidente.

Isabella, en algún momento y con los labios sangrando, le dijo a Chavana: “Llevo muy poquito aquí y ya no me quiere”.

La verdadera historia de Isabella Rojas, de “Es Show”

En efecto, Isabella llegó a “Es Show” apenas este año. Como con todas las edecanes que participan en el programa, Chavana le hizo una especie de casting en vivo en el que, entre burlas y chistes, indaga sobre su vida.
Isabella cuenta ahí que ella ya ha aparecido en programas de televisión en Medellín, que estudia Periodismo y que trabaja en el Mercado de Abastos.

“Vendo manzana, peras, cebollas, aguacate. Es más, si van a la bodega 81, que es donde yo trabajo, les hago un descuento”.

Reveló también que tiene dos cirugías estéticas: una en los senos y la otra, una liposucción; ambas realizadas en Colombia.

“Allá son expertos”, dijo.

Isabella finalmente se quedó en el programa y tuvo, por ejemplo, una participación viral durante el desfile de disfraces de la semana pasada.

Ernesto Chavana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Patricia Manterola. Foto: Ricardo Cristino
Famosos
Paty Manterola revela que IBA A ABORDAR el tren que chocó en España y dejó casi 70 muertos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Addis-Tunon.jpg
Famosos
Addis Tuñón ya no formará parte de ‘De Primera Mano’: así anunció que ABANDONA LA EMISIÓN tras 7 años
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri revela que la quisieron v10l4r en dos ocasiones; la primera ocurrió cuando TENÍA 5 AÑOS
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Chavana.jpg
Famosos
Hija de Chavana lo defiende y mientras él jura que se hace responsable… ¡SIGUE HUMILLANDO a las edecanes!
Ernesto Chavana salió a ‘dar la cara’ y a ofrecer disculpas, pero sus acciones en contra de las jóvenes en su programa no cambia y las sigue humillando.
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Laura Bozzo
Famosos
Amigos de Laura Bozzo le desean lo mejor mientras sigue hospitalizada; la esperan con oferta para hacer teatro en “Las Leonas”
Mientras amigos y hasta su ex piden por su salud, el productor Omar Suárez revela que la peruana estaba contemplada para la obra “Las leonas”.
Octubre 27, 2026
 · 
Nayib Canaán
cuatro-motivos-para-comenzar-a-renovar-tu-hogar-con-ayuda-de-interceramic.png
Vida y Hogar
La señal que necesitabas: 4 motivos para comenzar a renovar tu hogar
Los hijos crecen, la rutina cambia y las ganas de disfrutar tu hogar siguen ahí. Con Interceramic, puedes encontrar cómo dar el primer paso.
Octubre 27, 2026
 · 
TVyNovelas
Jesus-Ochoa.jpg
Famosos
Se desploma elevador del teatro y Jesús Ochoa TERMINÓ CAYENDO 3 metros abajo; ¿cómo se encuentra?
Ochoa habría querido seguir dando función, pero de inmediato fue trasladado a un hospital.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez