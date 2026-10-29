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Vida y Hogar

¡Aguascalientes se llena de catrinas! Así será el Festival Cultural de Calaveras 2026, con Pepe Aguilar, desfiles y grandes espectáculos

La celebración del Día de Muertos llegará a Aguascalientes con diez días de conciertos, actividades familiares y espectáculos gratuitos. Pepe Aguilar será uno de los artistas principales de esta edición.

Octubre 28, 2026
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¡La fiesta de Día de Muertos está por comenzar en Aguascalientes! Del 30 de octubre al 8 de noviembre, el estado celebrará la edición número 32 del Festival Cultural de Calaveras, una de sus festividades más populares, con una programación que incluirá conciertos, desfiles, espectáculos y actividades para disfrutar en familia.

Durante diez días, distintos espacios de la ciudad se convertirán en escenarios para recordar las tradiciones mexicanas, con catrinas, altares monumentales, música en vivo y una amplia oferta de entretenimiento.

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Y entre las grandes sorpresas de esta edición destaca la participación de Pepe Aguilar, quien llegará con un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.

Uno de los eventos musicales más importantes del Festival Cultural de Calaveras 2026 será Sinfónico hasta los Huesos, el concierto que Pepe Aguilar ofrecerá el próximo 6 de noviembre a las 21:00 horas en la megavelaria de la Isla San Marcos.

El cantante mexicano estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Mariachi Zacatecano, en un espectáculo que combinará el sonido de la música regional mexicana con arreglos orquestales.

La presentación forma parte de las actividades especiales del festival y contará con acceso mediante boleto, disponible a través de Superboletos.

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Para quienes prefieren otros géneros musicales, el 7 de noviembre también se realizará Eternal Tour, un concierto gratuito de música electrónica programado para las 22:00 horas en la explanada de Expoplaza.

La celebración arrancará oficialmente el viernes 30 de octubre con el Desfile de Calaveras, que comenzará a las 19:00 horas en el Centro Histórico.

El recorrido reunirá personajes caracterizados, comparsas y elementos inspirados en el Día de Muertos, una tradición que año con año convoca a visitantes interesados en conocer la particular forma en que Aguascalientes recuerda a sus difuntos.

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El festival tiene sus raíces en la obra de José Guadalupe Posada, artista nacido en Aguascalientes y creador de la célebre Calavera Garbancera, figura que dio origen a la imagen de La Catrina que conocemos actualmente.

Su trabajo será recordado también a través de distintas actividades artísticas, entre ellas el espectáculo Calavereando, programado para el 3 de noviembre.

La programación del Festival Cultural de Calaveras 2026 contempla alternativas para públicos de todas las edades.

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El Foro Catrina recibirá espectáculos musicales y presentaciones artísticas, entre ellos el Certamen Internacional de Tunas, con agrupaciones procedentes de México, Colombia, Puerto Rico y Países Bajos.

Los visitantes también podrán disfrutar de los Altares Vivientes, concursos de altares de muertos, actividades infantiles y una zona de entretenimiento con más de 40 juegos mecánicos.

Otro de los momentos destacados llegará el 7 de noviembre con Catrina Vanguardista, una pasarela que reunirá propuestas de vestuario inspiradas en la figura de La Catrina, con la participación de estudiantes y academias.

La gastronomía tampoco faltará. Habrá pabellones dedicados al pan de muerto, productos regionales y especialidades locales, además de espacios comerciales donde participarán más de 70 expositores de Aguascalientes.

El festival se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 8 de noviembre en distintas sedes de Aguascalientes, principalmente el Centro Histórico, Expoplaza, el Foro del Lago y la zona de la megavelaria.

Gran parte de las actividades serán gratuitas, aunque algunos conciertos y atracciones tendrán un costo adicional.

Con la participación de Pepe Aguilar, espectáculos para toda la familia y el tradicional Desfile de Calaveras, Aguascalientes se prepara para recibir a miles de visitantes durante una de las fechas más importantes del calendario cultural mexicano.

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