Sergio Mayer vuelve a pedir PERMISO INDEFINIDO como diputado y ya se rumora que entrará a ‘La Granja VIP’

Las redes sociales estallaron luego de conocer que, de nueva cuenta, Sergio Mayer solicitó una licencia indefinida como diputado federal del Congreso de la Unión. Y es que de inmediato comenzaron las especulaciones sobre una posible participación en la nueva temporada de ‘La Granja VIP’.

El documento señala que el político presentó la solicitud de licencia por “tiempo indefinido y sin goce de dieta”, es decir, sin sueldo, a partir del próximo 31 de agosto.

Usuarios comenzaron a sugerir que el exactor tomaría este tiempo para participar en el reality de TV Azteca, mismo que comienza sus transmisiones el próximo domingo 6 de septiembre.

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Que Mayer pida permiso para abandonar sus funciones como servidor público pone sobre la mesa, de nueva cuenta, sus prioridades.

A principios del año, Sergio había pedido licencia para dejar su curul en la Cámara de Diputados y participar en ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Esto le valió una suspensión de sus derechos políticos por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ‘Morena’, ya que el excantante del grupo ‘Garibaldi’ “provocó un impacto negativo en la imagen de ‘Morena’ y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

En su momento, Sergio Mayer reveló a MVS que se unió al reality ‘La Casa de los Famosos’, donde sólo duró tres semanas, porque necesitaba el dinero para mantener a su familia.

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“Tomé la decisión, realmente por un tema personal, eso es un hecho. Un tema personal que iba pues de alguna manera a apoyar un poco la economía de mi familia. Esa es la realidad”, dijo.