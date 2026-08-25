Gema ya está nominada y Ese Pérez llegó al Exilio en su cumpleaños: “No me merezco estar aquí”

Luis Chaparro, Yanet García y Ese Pérez fueron elegidos por el público como los muebles de La Casa de los Famosos México 2026. Esto se da luego de que Galilea Montijo les advirtió que debían entrar al espíritu de la competencia, y luego de que les mostró comentarios del público sobre lo aburrida que está la cuarta temporada.

Lo que primero era un rumor y especulación en redes sociales, se convirtió en realidad. La producción decidió llevar la mudanza y sacar a tres muebles elegidos por el público.

Pero mientras Yanet García lo tomó a broma y como “una bendición”, Luis Chaparro intentó poner su mejor cara. A la par, Ese Pérez no pudo ocultar su sorpresa por haber sido nombrado mueble.

"¿Qué se estará mostrando de nosotros?”, cuestionó Luis Chaparro, mientras Ese Pérez no podía ocultar su desconcierto.

“No sé si sea una broma. Si es broma está chida. Pero no m4mes... Vengo de un carrusel. No sé qué esté pasando afuera”, dijo Ese Pérez, seguido de un silencio profundo.

“Siento que la gente me jugó una broma. No le encuentro razón. Yo siento que no merezco estar aquí”, dijo Ese Pérez.

Ese Pérez intentó buscar motivos por los que lo llevaron al Exilio. Por su parte, Luis Chaparro admitió: “Sí creí que podría quedar en los muebles”.

“Quizá el público pide drama, peleas, pero ese contenido yo no lo hago”, confesó Yanet García.

En tanto, en La Casa están preocupados por Ese Pérez

Brianda resaltó que Yanet sabe mantenerse a flote y no le preocupa. Yahir dijo que sí le preocupaban sus compañeros.

Flor Vigna aseguró que Ese es la alegría de La Casa, y especuló que quizá es muy amado, pero también muy odiado en el exterior, y al ser un voto en contra, la gente decidió su destino en el Exilio.

Mientras tanto, Masad es líder y Gema está nomianda

En la prueba de líder, Masad Altamami compitió con Karina Torres. Al ganar, además de subir a la suite, tuvo el beneficio de nominar directamente a algún habitante. Debido a que Ese Pérez no estaba, eligió a Gema Garoa.

“Me lo esperaba. Sé que hubiera elegido a Ese, pero me tocó a mí”, dijo Gema en el confesionario.

“Él y yo tuvimos una platica en la semana donde se justificó del porqué no me había hablado, que me amaba, pero el tema fue con Krina y yo me lo tomé como mío, y no debí haber tomado ese problema personal. Me alejé de él y provoqué la nominación.. Es evidente que el problema es con Karina, pero a ella no la va a nominar porque le tiene miedo”.