Erika Buenfil confiesa si con Nicolás es una mamá sobreprotectora, temerosa o tóxica

Erika Buenfil es una actriz que no para de trabajar, siempre está buscando oportunidades de cosas nuevas, ahora podemos escucharla en la cinta animada “La cabra que cambió el juego”, donde de nueva cuenta prueba el terreno del doblaje en cine.

“Fue muy padre, hice el doblaje de una jabalí y me divierte mucho hacer doblaje, me ha tocado hacerlo de dibujos animados o ahora en computadora, pero finalmente de caricaturas y me encanta la idea de estar también en ese mundo, de dejar huella, de saber que va a perdurar mucho tiempo, cuando me escuché fui muy feliz”.

La actriz sabe que es una mujer que ha sabido llegar a muchos públicos y renovar su carrera para no dejar de trabajar. “Se me han abierto muchos caminos, la verdad no paro, afortunadamente me han dado la oportunidad o me han llamado para todo tipo de proyectos, entonces, igual estoy en cine, en series, en la conducción, en cosas divertidas y no divertidas, y lo de siempre, haciendo telenovelas, gracias a Dios he podido abrir el abanico de posibilidades y de trabajo”.

Erika Buenfil reconoce que siempre le ha gustado ser protagonista de todo lo que hace y lo ha logrado a base de mucho esfuerzo y dedicación a su profesión.

“Yo hago de todo, hago que mi personaje sea protagónico en lo mío, en lo que a mí me toca, aunque no sea la protagonista de la telenovela, en ese momento para mí es mi personaje y lo desarrollo con las mismas ganas”.

Erika Buenfil

Y como muestra de que no para de trabajar, compartió que viene un proyecto en puerta, que la tiene muy feliz: “Ya se enterarán de qué se trata, no quiero adelantarme, pero estoy muy contenta. Yo digo que los personajes te escogen y en esta ocasión a mí me llaman, y cuando me lo contaron dije: ‘Va, de acuerdísimo, me gustó mucho’, es un gran personaje”.

Además del ámbito laboral, Erika Buenfil también disfruta al máximo su faceta como madre y no puede evitar llenarse de orgullo y amor por su hijo Nicolás, quien está logrando sus objetivos.

“¡Ay sí!, soy la más feliz, verlo crecer, desarrollarse, realizarse en lo que le gusta, por eso es que yo de pronto digo: ‘Ay qué bueno que no tengo todo el protagónico’ porque el protagónico no me daría tiempo para seguir estando con él, claro que si llega, pues lo haré y ya veremos la manera de combinar los tiempos, me siento muy orgullosa como mamá, muy orgullosa de lo que está haciendo, logrando, traspasando sin mi ayuda porque está en otra cosa, en un área completamente diferente a donde yo estoy y me encanta, me encanta verlo realizarse”.

La actriz contó que se encontraba en una emergencia en donde no podía detenerse a orinar, todo por salvar a su hijo. Instagram @erikabuenfil50

Sobre si es una mamá sobreprotectora o temerosa, la actriz señala que lo mejor que ha hecho es dejar volar a su hijo para que logre sus sueños, pues no es una mamá tóxica.

“Yo estoy con él y tengo mi frase: ‘Yo le di alas para que volara, no para cortárselas’, soy una mamá cuidadosa, prudente, estoy al lado, al pendiente, lo cuido, pero vuela, sí le digo de repente: ‘Nada más dime cómo andas y cómo estás’, y le doy consejos, somos muy unidos, entonces de pronto nos acercamos o se acerca a mí, nos sentamos a platicar infinidad de cosas, pero al día siguiente cada quien a sus cosas”.

“Afortunadamente, yo he sido una mujer también que tengo una vida y dejo que él tenga la suya, porque si yo nada más fuera mamá, ahorita estuviera sufriendo horrible de que me abandona y no, para nada, yo creo que tiene que aprender a volar, crecer, madurar, tiene que equivocarse y tienen que pasarle cosas, cuando me necesite, aquí estoy, a la hora que sea le voy a contestar el teléfono y voy a estar al pendiente, pero estoy feliz de que vuele, soy cero tóxica”.

Erika Buenfil asegura que es una reina en donde sea, recordando que la finada Magda Rodríguez la nombró como la TikTok Queen. “Fue maravilloso, fue un nombre que me puso Magda Rodríguez, que en paz descanse, y tuvo un gran ojo, yo muy feliz, yo soy la reina de donde quieran”.