La divertida reacción del hijo de Erika Buenfil a las escenas candentes de su mamá en el cine

La premier de la película ‘Mamá Reinventada’, protagonizada por la reconocida actriz Erika Buenfil, estuvo marcada por icónicos momentos, como la divertida anécdota de su hijo, Nicolás Buenfil. El joven, de 20 años, confesó cómo se siente al presenciar las escenas candentes de su madre en la cinta, generando risas y comentarios en redes sociales.

“Yo dije: ‘Ay, caray’ me sorprendió muchísimo (...) también me dio risa”, dijo Nicolás, visiblemente avergonzado y divertido.

El también hijo de Ernesto Zedillo Jr. fue cuestionado sobre si ha hablado sobre temas de sexualidad con su madre, a lo que el joven respondió que sí, como es lo esperado, sin embargo, prefiere no tener esa clase de pláticas, pues se incomoda muchísimo.

“Pues claro, pero no lo tomo tan a la ligera, así como que me incomoda, le digo: ‘Mejor cállate, no quiero saber nada’, me da muchísima pena”, dijo entre risas.

Nicolás Buenfil señaló que, aunque sabe que la sexualidad es algo completamente natural, prefiere mantenerse al margen. “Es supernatural, es el cuerpo humano, cualquier persona lo hace, pero yo prefiero no saber y mantenerme afuera de eso”.

Erika Buenfil reaccionó a la incomodidad de su hijo

Erika Buenfil contó que, desde una función previa de la película ‘Mamá Reinventada’, notó que Nicolás estaba muy incómodo con las escenas y temas abordados en la cinta, sin embargo, ella siempre ha tratado de hablar con completa naturalidad con su hijo, explicándole que no es nada de qué avergonzarse.

“Sí, le da pena. Y cuando hubo una función especial que hicimos a puerta cerrada, y yo lo veía y se tapaba la cara, ya lo verán por qué. Hay temas delicados que a veces no tocamos al cien por ciento, pero yo soy muy abierta y digo ‘qué importa’, ¡y se ataca de risa!”, señaló.

“Entonces le digo: ‘es que te cuento, las mamás no solamente somos mamás, también somos mujeres, también amamos, también queremos, también abrazamos, también necesitamos cariño”, añadió la actriz.

¿De qué trata ‘Mamá Reinventada’?

‘Mamá Reinventada’ es una comedia mexicana protagonizada por Erika Buenfil, quien interpreta a Patricia, una viuda que enfrenta una vida monótona hasta que su hija Marina (Michelle Renaud) la impulsa a redescubrir su vitalidad y libertad.

La película aborda la reconciliación entre madre e hija, explorando temas como la sexualidad, la autoexploración y el empoderamiento femenino con un enfoque ligero y moderno. A través de situaciones cómicas, Patricia se reinventa, rompiendo tabúes sobre la edad y la feminidad.

Dirigida por Bonnie Cartas y escrita por Marcos Bucay, la cinta cuenta con actuaciones de Nicolasa Ortiz Monasterio y Hernán Mendoza.

