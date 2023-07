¡No estaba a gusto! Karla Díaz revela incómodo momento con Erika Buenfil en ‘Pinky Promise’

En junio del 2020 se estrenó el programa de espectáculos “ Pinky Promise” , y de inmediato el espacio conducido por Karla Díaz, integrante de JNS, se volvió uno de los preferidos por su temática rosa y la gran variedad de invitados que han acudido a hablar de todo tipo de temas, desde los más light hasta los más escandalosos.

Tristemente, a pesar de que la conducción de Karla Díaz se nota alegre y fluida, ella aceptó en algunas ocasiones que no ha disfrutado de la presencia de todas las celebridades , pues algunas de ellas no lograron congeniar con ella. Para muestra, un ejemplo: Erika Buenfil no la pasó del todo cómoda cuando asistió al programa, en el 2021.

ERIKA BUENFIL Y SU INCÓMODO MOMENTO EN “PINKY PROMISE”

Fue durante una entrevista con Karime Kooler para su podcast que Karla Díaz debió responder a esta pregunta: “¿Quién ha sido el invitado más incómodo?”; sin dudarlo, la conductora de “Pinky Promise” no dudó en contar su experiencia con Erika Buenfil, y es que no pudo dejarse de sentir mal cuando notó que la actriz quería irse pronto de ahí.

En aquella ocasión, Erika Buenfil, quien ahora pasa por un gran momento en redes sociales gracias a sus videos de TikTok, acudió al programa junto con Poncho de Nigris. Sin embargo, su incomodidad fue notoria.

“La sentí como que rápida, como que no estaba muy a gusto, como que se quería ir”, se escucha decir a Karla en la entrevista. Incluso, recordó que Buenfil le dijo: “A mí me gustaría que esto ya acabara”, lo que la hizo sentir incómoda.

“Para mí fue como... más que incómodo, fue un momento como triste. Yo seguí el programa y cuando terminamos, sí salí triste y lloré”, dijo Karla Díaz.

Los seguidores de Karla Díaz no tardaron en apoyarla al escuchar esta experiencia, que quedó como muestra de que no todo es miel sobre hojuelas al momento de platicar con famosos.