Raúl Araiza cayó en un negocio piramidal y perdió su dinero: “me llevé al baile a dos cuates y a mi papá”

“Lo metí, empecé a jalar a unos dos cuates”.

Fue a través del programa ‘Miembros al Aire’, conducido por Mauricio Castillo, Jean Duverger, Mau Nieto y Araiza, que el popular conductor conocido como ‘El Negro’, relató un pasaje de su vida donde su víctima de fraude.

Resulta que a Raúl lo invitaron a formar parte de un negocio piramidal, y como suele ocurrir, quien invita a invertir no revela el verdadero funcionamiento de la dinámica y mucho menos que se terminará perdiendo dinero.

Aunque hace unos años se dio el boom de los también llamados multinivel, existían desde antes.

¿Cómo funcionan los negocios piramidales?

Los esquemas piramidales son fraudulentos e ilegales y se benefician principalmente del reclutamiento de nuevas personas. Cada nuevo participante debe captar a otros miembros, cuyos aportes económicos se utilizan para pagar a los anteriores.

Dado que el número de nuevos integrantes necesarios crece de manera exponencial, el sistema resulta insostenible y termina colapsando cuando no logra atraer suficientes personas para sostener la estructura.

¿Cómo cayó Raúl Araiza

El conductor explicó que ante la invitación a invertir, y siendo joven, le pidió dinero a su padre al no contar con los recursos en ese momento. “Pocas veces yo le pedí en la vida (dinero) a mi papá. Creo que le pedí 10 mil pesos, y le dije ‘papá, mírame... porque no me gustaba (pedirle), mi papá era muy hosco, muy duro, pero aparte no se dio este tema de yo prestarle ni él darme, la verdad”.

Y tras pedirle dinero a su padre para la inversión, Araiza bromeó con el préstamo que le hizo su padre y señaló que fue como diciendo “nunca me has dado nada, por lo menos eso”.

Con la cantidad requerida, ‘El Negro’ invirtió en el negocio. “Lo metí, empecé a jalar a unos dos cuates y de repente pasó que se salieron”, siendo este factor determinante para que se arruine el negocio fraudulento. Por lo que el presentador se cuestionó que nunca le explicaron “que había riesgo de perder (el dinero).

Finalmente, detalló que tanto él como sus amigos y su papá perdieron su dinero.

“Y entonces me llevé al baile a dos cuates y a mi papá. O sea que los únicos 10 mil pesos que me prestó mi padre en su vida se los acabé debiendo”, expresó con humor.

En medio de la charla, Mau Nieto les preguntó a los conductores qué preferirían ante una situación similar, “¿quedar como el pende*o porque te vieron la cara o quedar como el lacra que se ching* a sus amigos”.

Araiza mencionó que “la parte de quedar como de ching*rme a alguien, nunca he quedado, la verdad”, finalizó.

