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Entre tiktokers, perros acróbatas y bailarines que mueven el pecho, eligen 2 finalistas de "¿Quién es mejor?”

El primer programa tuvo también un número que fue elegido como “el peor”

Junio 07, 2026 • 
Alejandro Flores
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Arana Lemus, El Diablito, Michelle Rodríguez, Marie Claire Harp, Adamari López y Yordi Rosado

José Luis Ramos / TVyNovelas

"¿Quién es mejor?”, el nuevo programa de concurso de TelevisaUnivision tiene a sus dos primeros ganadores.

Dividido en tres segmentos, el concurso enfrentó a nueve concursantes que mostraron sus mejores habilidades y talentos, aunque no siempre motivaron los aplausos de los jueces, sino sus risas.
Entre estos últimos estuvo Joe Delgado, quien no se puede quitar los lentes porque basta que alguien lo mire a los ojos para quedar enamorado... no importa si es hombre o mujer.
Michelle Rodríguez y Yordi Rosado, dos de los jueces del programa quisieron comprobar su poder y descubrieron que no es tan efectivo.
Al final, Joe se llevó el premio... pero al peor de los concursantes.

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¿Quiénes son los primeros finalistas de "¿Quién es el mejor?”?

En cada uno de los segmentos se eligió a un ganador, y entre ellos hubo una selección final de parte de los jueces.
En esa parte, fueron Juanma y Matatena los ganadores: se trata de un binomio canino que realiza suertes y malabares con platillos voladores.

El público, por su parte, eligió a Zeltzin y Alan con un acto llamado Títeres Malditos.

Quedaron fuera algunos talentos como el de la tiktoker Ana Sofía, viral en redes sociales por sus imitaciones de voces de famosas como Mariana Treviño y Susana Zabaleta, y Oscar, quien ejecutó el acto de meterse adentro de un globo.

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Marie Claire Harp es la conductora titular

José Luis Ramos / TVyNovelas

Quedaron eliminados también algunos concursantes que no fueron tan talentosos, como un bailarín cuyo mérito fue quitarse los pantalones (a medias, porque el velcro le falló) y mover los pechos como si tuvieran voluntad propia.

Yordi Rosado, Michelle Rodríguez y El Diablito, los jueces, quedaron tan decepcionados del número que oprimieron el botón de eliminación directa.

¿Quién es mejor?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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