Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México, TERMINÓ DESPEDIDA de ‘¡Siéntese quien pueda!’

La presentadora no dejó de recibir críticas y reclamos, incluso después de haber pedido disculpas.

Julio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Jaramillo.jpg

Alejandra Jaramillo fue despedida tras burlarse de México.

YouTube/Instagram

“Hay dos cosas con las que me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y mis disculpas, que generaron muchos cuestionamientos”.

Alto fue el precio que pagó Alejandra Jaramillo por burlarse de México.

Y es que la presentadora ecuatoriana perdió su empleo en el programa de entretenimiento ‘¡Siéntese quien pueda!’.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que el presentador Jorge Bernal dio a conocer durante la emisión de este 22 de julio. A Jaramillo ya no le permitieron aparecer a cuadro ni despedirse.

“Alejandra Jaramillo deja de ser parte del elenco regular de '¡Siéntese quien pueda!’. Le agradecemos la entrega, el talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes, nuestro público”, señala el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es Alejandra Jaramillo? Piden su renuncia tras BURLARSE DE MÉXICO: “¿Y si no? Sólo te toca aguantar”

El despido de Alejandra ocurre después de la polémica que generaron sus palabras, gestos y acciones durante la Gran Fiesta del Futbol cuando celebró la derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra. Jaramillo subió a sus redes varios mensajes donde se burló dejando de lado que la mayoría de las personas con las que trabaja y quienes la miraban en televisión son latinos, particularmente mexicanos.

Ante los hechos, la presentadora no dejó de recibir críticas y reclamos, incluso después de haber pedido disculpas.

Ahora, luego del pronunciamiento de ‘¡Siéntese quien pueda!’, Jaramillo se grabó en su casa y confirmó que está fuera de la emisión. “No sigo más en ‘¡Siéntese quien pueda!’. Quiero arrancar agradeciéndoles a todos ustedes sus palabras de aliento”.

Luego, la ecuatoriana mencionó que este tiempo no ha sido fácil, sobre todo porque desde que llegó a Estados Unidos pudo cumplir su sueño de convertirse en comunicadora y estar frente a las cámaras. Sin embargo, se consoló. “Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Todo tiene su momento”.

Asimismo, dijo que tuvo que guardar silencio y analizar sus dichos.

“Hay dos cosas con las que me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y mis disculpas, que generaron muchos cuestionamientos”, expresó.

Y luego enfatizó que no fue obligada a ofrecer perdón, pero que sí tuvo que seguir ciertos procedimientos para poder expresarlas.

“Quiero ratificarlas: yo pedí disculpas si ofendí a alguien y eso lo sostengo. Lo sostengo con carácter, con firmeza y con amor, cada acción que he tenido, porque el futbol es eso: algarabía, pasiones. Si eso no se pudo entender, entonces el problema no es el futbol”, afirmó.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Paolita.jpg
Famosos
¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?
La integrante de ‘Las Perdidas’ fue tachada de envidiosa al decir que sometieron a un juego su ingreso al reality.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Nawat Itsaragrisil retoma burlas contra Fátima Bosch y ella le responde con un meme

Finalmente, Alejandra manifestó que continuará adelante, enfocada en su trabajo y agradecida por el apoyo recibido. En la publicación también escribió: “Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor. Todo va a estar bien”.

burlas Selección Mexicana despedida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlosrivera-cynthiarodriguez.jpg
Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé
Julio 22, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Marc-Anthony.jpg
Famosos
Marc Anthony se convierte en padre por OCTAVA VEZ; presume a su hija y el significado de su nombre
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
denuncia-stiglitz--.jpg
Famosos
Karla Zapién busca JUSTICIA con denuncia penal contra Hugo Stiglitz por presunto abuso cuando tenía 17 años
Julio 22, 2026
 · 
Nayib Canaán
casa-famosos-rosa-.jpg
Famosos
Productora Rosa María Noguerón confiesa qué espera de los habitantes: “Necesitamos que esa CASA esté viva”
Julio 22, 2026
 · 
Grisel Vaca
La-Pantera-rosa.jpg
Hollywood
Despiden a Plas Johnson, el saxofonista detrás de la icónica canción de ‘La Pantera Rosa’
El músico grabó junto a grandes figuras como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dafne-Zapata.jpg
Viral
Caso Dafne Zapata, la chica de 13 años que murió en un CAMPAMENTO DE VERANO: “sumergían su carita en agua”
La menor estuvo cuatro días en el lugar donde aparentemente la aventaron, la castigaban sumergiendo su cara en agua y la ponían a correr sin parar.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
flor-vignia-lau-.jpg
Famosos
Flor Vigna se resistía pero finalmente DESPIDIÓ a Lau Styling tras insultar a mexicanos
La estilista y la influencer trabajarían juntas durante la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”.
Julio 21, 2026
 · 
TVyNovelas
survivor-.jpg
Famosos
Famoso entra a ‘Survivor México’ y revela inesperadamente que se está DIVORCIANDO
Tomó a todos por sorpresa...
Julio 21, 2026
 · 
MrPepe Rivero