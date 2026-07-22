Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México, TERMINÓ DESPEDIDA de ‘¡Siéntese quien pueda!’

“Hay dos cosas con las que me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y mis disculpas, que generaron muchos cuestionamientos”.

Alto fue el precio que pagó Alejandra Jaramillo por burlarse de México.

Y es que la presentadora ecuatoriana perdió su empleo en el programa de entretenimiento ‘¡Siéntese quien pueda!’.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que el presentador Jorge Bernal dio a conocer durante la emisión de este 22 de julio. A Jaramillo ya no le permitieron aparecer a cuadro ni despedirse.

“Alejandra Jaramillo deja de ser parte del elenco regular de '¡Siéntese quien pueda!’. Le agradecemos la entrega, el talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes, nuestro público”, señala el comunicado.

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Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda.

Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público.#Clippeo pic.twitter.com/jSUnMCEqKh — Univision (@Univision) July 22, 2026

El despido de Alejandra ocurre después de la polémica que generaron sus palabras, gestos y acciones durante la Gran Fiesta del Futbol cuando celebró la derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra. Jaramillo subió a sus redes varios mensajes donde se burló dejando de lado que la mayoría de las personas con las que trabaja y quienes la miraban en televisión son latinos, particularmente mexicanos.

Ante los hechos, la presentadora no dejó de recibir críticas y reclamos, incluso después de haber pedido disculpas.

Ahora, luego del pronunciamiento de ‘¡Siéntese quien pueda!’, Jaramillo se grabó en su casa y confirmó que está fuera de la emisión. “No sigo más en ‘¡Siéntese quien pueda!’. Quiero arrancar agradeciéndoles a todos ustedes sus palabras de aliento”.

Luego, la ecuatoriana mencionó que este tiempo no ha sido fácil, sobre todo porque desde que llegó a Estados Unidos pudo cumplir su sueño de convertirse en comunicadora y estar frente a las cámaras. Sin embargo, se consoló. “Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Todo tiene su momento”.

Asimismo, dijo que tuvo que guardar silencio y analizar sus dichos.

“Hay dos cosas con las que me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y mis disculpas, que generaron muchos cuestionamientos”, expresó.

Y luego enfatizó que no fue obligada a ofrecer perdón, pero que sí tuvo que seguir ciertos procedimientos para poder expresarlas.

“Quiero ratificarlas: yo pedí disculpas si ofendí a alguien y eso lo sostengo. Lo sostengo con carácter, con firmeza y con amor, cada acción que he tenido, porque el futbol es eso: algarabía, pasiones. Si eso no se pudo entender, entonces el problema no es el futbol”, afirmó.

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Finalmente, Alejandra manifestó que continuará adelante, enfocada en su trabajo y agradecida por el apoyo recibido. En la publicación también escribió: “Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor. Todo va a estar bien”.