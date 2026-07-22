La Casa de los Famosos: Aldo Rendón le dice “inmunda” a Arantza Ruiz y no se retracta

Aldo Rendón y Arantza Ruiz no se esperaron a entrar en La Casa de los Famosos para tener sus primeras peleas.

La elección del emoji que los representará en redes sociales como señal de identidad durante el reality show fue el motivo por el que tuvieron un enfrentamiento ya que ambos eligieron al diamante.

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Aldo defendió su elección, puesto que al ser de los primeros confirmados, eligió el diamante antes de que Arantza.

¿Qué dijo Aldo Rendón de Arantza Ruiz?

En esa discusión, Rendón soltó un “inmunda” en contra de la actriz y gamer.

La repercusión de la palabra fue tan negativa para Rendón, que tuvo que grabar un video para explicar lo que quiso decir.

Y no, no se disculpó. Por el contrario, reiteró su dicho pero argumentó que lo hace con un significado totalmente distinto al del diccionario.



La Real Academia de la Lengua define esta palabra como algo “sucio y asqueroso”, pero Aldo Rendón asegura que él lo usa en sentido inverso.

“Nada más les quiero pedir un favor: no se ataquen por mi lenguaje peculiar que los lleva a niveles bien ridículos”, dijo el estilista en su perfil de Instagram.

Dice que desde hace tiempo, varios de sus amigos usan la palabra como una broma interna para referirse a algo que es tan adorable que termina por ser inmundo.

“La palabra inmunda es como decir ‘te quiero, te amo, te adoro’. Jaime González es mi inmundo favorito, Alexis es mi inmundo favorito”, dijo en alusión a dos de sus mejores amigos.

Para terminar la polémica y con su estilo característico le pidió a sus seguidores que “no se ataquen”.