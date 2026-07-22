Primeras imágenes de la serie de Timbiriche que veremos muy pronto en ViX

La nostalgia está más viva que nunca. Timbiriche, uno de los grupos más importantes en la historia del pop en español, inspira la nueva serie que prepara ViX y que promete llevar a la pantalla los momentos que dieron origen a un fenómeno musical que cambió para siempre la industria del entretenimiento en México.

Aunque la plataforma de streaming mantiene bajo reserva buena parte de la trama, ya dejó ver las primeras imágenes oficiales del proyecto, despertando la emoción de quienes crecieron con sus canciones y también de nuevas generaciones que descubrirán cómo nació una de las agrupaciones más queridas del país.

En TVyNovelas presentamos un adelanto en fotografías del rodaje de esta producción, imágenes que permiten apreciar el impresionante trabajo de ambientación realizado por el equipo creativo. Los peinados, el vestuario, la escenografía y hasta los pequeños detalles de la época transportan de inmediato a los años en que Timbiriche dominaba la radio, la televisión y los escenarios con un repertorio que sigue vigente décadas después.

Serie de Timbiriche en ViX Cortesía

Cada fotografía deja ver el cuidado con el que la producción busca recrear el ambiente de aquellos años. No se trata únicamente de reproducir una época, sino de recuperar la esencia de un fenómeno que conquistó al público gracias al talento, el carisma y la cercanía de sus integrantes. Esa combinación convirtió a Timbiriche en mucho más que un grupo musical: fue el soundtrack de millones de familias que crecieron viendo a aquellos jóvenes cumplir sus sueños frente a las cámaras.

Las imágenes también permiten conocer al elenco que dará vida a esta historia. De manera oficial, ViX ha mostrado a Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer, quienes forman parte de esta producción dirigida por Humberto Hinojosa. La expectativa no deja de crecer porque la producción no solamente contará la historia detrás del éxito. También buscará mostrar el enorme trabajo que implicaba formar parte de un proyecto de esta magnitud, la disciplina que exigía el ritmo de grabaciones, conciertos y promociones, así como la manera en que un grupo de jóvenes terminó convirtiéndose en un fenómeno de alcance internacional.

LEGADO QUE TRASCIENDE

No es casualidad que ViX haya apostado por llevar esta historia a la pantalla. Pocas agrupaciones mexicanas han logrado mantenerse tan presentes en el imaginario colectivo. Sus canciones siguen sonando en la radio, las plataformas digitales y las reuniones familiares, mientras que sus giras de reencuentro demostraron que el cariño del público permanece intacto. Esa conexión emocional es precisamente uno de los mayores retos de la serie: conquistar a quienes vivieron aquella época y, al mismo tiempo, acercar esa historia a quienes apenas conocen el legado de Timbiriche.

Serie de Timbiriche en ViX Cortesía

Otro aspecto que llama la atención es el extraordinario trabajo de caracterización. Las primeras imágenes muestran un notable esfuerzo por recrear el estilo visual de las décadas pasadas, desde el vestuario hasta los peinados y la energía que transmiten los jóvenes actores. Todo apunta a una producción de gran formato que apostará por el detalle para lograr que el espectador viaje en el tiempo desde el primer capítulo.

Por ahora, ViX no ha dado a conocer la fecha oficial de estreno, pero sabemos que será en el último trimestre del año. Mientras llega ese momento, las fotografías del rodaje alimentan la expectativa de un público que espera revivir una historia llena de música, amistad, sueños, disciplina y éxito. Si algo queda claro al ver este adelanto, es que la magia de Timbiriche está lista para conquistar nuevamente a varias generaciones.

¿Quiénes interpretan a los Timbiriche?

Macarena García, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer darán vida a la agrupación en su etapa juvenil.

Vestuario, peinados y escenografías transportan al espectador a los años en que el grupo conquistó a toda una generación; en esta imagen se aprecia a Osvaldo Benavides encarnando a Luis de Llano.