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Aylín Mujica confirma que amigos de Mauro crearon campaña de recaudación para el traslado de sus cenizas

Y el padre del joven dijo que no estaba de acuerdo en que pidieran dinero, pero sus amigos quisieron rendirle un último gesto de amor.

Julio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aylín Mujica confirmó que los amigos de su hijo hicieron una campaña para reunir dinero.

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“Eso lo armaron los amigos de Mauro. Ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas”.

Hace unos días se creó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para “apoyar a la familia” de Aylín Mujica y enaltecer “el legado” de su hijo Mauro.

En la descripción de la campaña puede leerse:

“Mauro Menéndez, conocido por muchos como MAAHEZ, era un querido amigo, hijo y artista visionario cuya pasión por la música trajo alegría y unidad a innumerables personas. Como DJ y productor, la mezcla única de baile indie, house y tech house de Mauro dejó una marca indeleble en la comunidad de baile electrónico. Más allá de su talento musical, Mauro era apreciado por su amabilidad, generosidad y el amor genuino que compartía con su familia, amigos y todos los que conocía. Su sonrisa contagia y su espíritu acogedor hicieron que la gente se sintiera vista e inspirada, y su legado vivirá en los corazones de todos los que lo conocieron”.

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Al tiempo, explicaron que cada donación “irá directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir costos del funeral y proporcionar apoyo inmediato mientras lloran y se curan”.

“Nuestra esperanza es aliviar parte de su estrés financiero para que puedan concentrarse en celebrar la notable vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad”, se leía en la descripción de la campaña de recaudación.

Asimismo, Mujica le confirmó a la comunicadora Elisa Beristain la transparencia de la petición.

“Eso lo armaron los amigos de Mauro. Ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas, el cuerpo o lo que se vaya a hacer. No lo hice yo ni su papá, lo hicieron sus amigos”.

Sin embargo, el padre del joven músico, Osamu Meléndez también habló con la prensa y expresó su sentir.

“No estaba de acuerdo con que nadie pidiera dinero de nada. No soy rico, pero me siento capaz de asumir los gastos de la misa, del envío, de los pasajes. Incluso le dije a Aylín que no se preocupara. Estoy en una situación que no necesito ningún GoFundMe”, dijo a Javier Ceriani.

En tanto, la expareja de la cubana indicó que se puso en contacto con quien creó la petición y le pidió que la quitaran, pero le explicaron al papá del fallecido joven: “Esto lo estamos haciendo porque somos amigos de Mauro, sólo queremos hacerlo por Mauro, porque donde quiera que esté vea que estamos haciendo algo por él”.

De esta forma, Osamu Meléndez reaccionó: “Les dije, ‘bueno, está bien, sigan adelante’. No sé si lo cerraron, si siguió... Le acabo de decir al amigo de mi hijo que paren con eso, que es bastante dinero, yo me muero de la pena de estar pidiendo dinero”, sentenció.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Cabe mencionar que se habían logrado reunir más de 25 mil dólares, una cifra cercana al medio millón de pesos.

Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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