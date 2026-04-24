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¿Quién es mejor?

Reality show de talentos extraordinarios conducido por Marie Claire Harp

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Famosos
A 3 años de su eliminación en LCDF, Marie Claire conducirá un reality en Televisa: “Estoy llorando horrible”
"¿Quién es mejor?” se transmitirá los domingos en las estrellas
Abril 24, 2026
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Alejandro Flores