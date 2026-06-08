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Así lucirá el interior del estadio Azteca: muestran tres novedades en gradas

El Coloso de Santa Úrsula está listo para recibir el México contra Sudáfrica el 13 de junio

Junio 07, 2026 • 
Alejandro Flores
estadio aztcea.jpg

Estadio Azteca, renovado

Captura TUDN

El estadio Azteca será una fiesta de futbol sin precedente la próxima semana con el partido México contra Sudáfrica.

Servirá al mismo tiempo para celebrar 60 años desde su inauguración con aquel partido de América contra el Torino, cuando el estadio todavía no tenía la techumbre que se convertiría luego en uno de sus elementos arquitectónicos más importantes.
El Azteca fue remodelado en su interior con nueva butaquería y una renovación por completo de sus espacios interiores, lo que incluyó un espacio Airbnb promovido por Hugo Sánchez: una especie de departamento con todas las comodidades para ver el partido como si el estadio fuera una pantalla gigante.
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¿Cómo lucirá el estadio Azteca en el partido México contra Sudáfrica?

Se movieron los túneles de ingreso de los vestidores para cumplir con los reglamentos actuales de torneos internacionales.

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

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Alejandro Flores

Y esta semana se agregaron los últimos tres detalles arquitectónicos y decorativos.

  • El primero fue la colocación de banderas que cuelgan de la parte del remate interior, es decir la orilla que se puede ver desde el interior del estadio. Algo similar se hizo para el torneo de México 86, con la diferencia de que en esa ocasión se colgaron las banderas desde la estructura de la techumbre, dejándolas por dentro de la estructura.
mexico 86.jpg

El estadio Azteca en México 86

Captura Televisa

  • El segundo elemento es el más vistoso: se agregaron dos cenefas digitales. Es decir dos franjas que se iluminan con colores y que al mismo tiempo sirven para dividir visualmente el graderío del estadio justo a la altura de los palcos.

  • El último elemento es la colocación de las pantallas gigantes en las cabeceras del estadio que se suma a las 300 bocinas y la instalación de fibra óptica que permitirá a los aficionados tener una experiencia multimedia en cada uno de los partidos.

estadio azteca
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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