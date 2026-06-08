Así lucirá el interior del estadio Azteca: muestran tres novedades en gradas

El estadio Azteca será una fiesta de futbol sin precedente la próxima semana con el partido México contra Sudáfrica.

Servirá al mismo tiempo para celebrar 60 años desde su inauguración con aquel partido de América contra el Torino, cuando el estadio todavía no tenía la techumbre que se convertiría luego en uno de sus elementos arquitectónicos más importantes.

El Azteca fue remodelado en su interior con nueva butaquería y una renovación por completo de sus espacios interiores, lo que incluyó un espacio Airbnb promovido por Hugo Sánchez: una especie de departamento con todas las comodidades para ver el partido como si el estadio fuera una pantalla gigante.

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¿Cómo lucirá el estadio Azteca en el partido México contra Sudáfrica?

Se movieron los túneles de ingreso de los vestidores para cumplir con los reglamentos actuales de torneos internacionales.

Y esta semana se agregaron los últimos tres detalles arquitectónicos y decorativos.

El primero fue la colocación de banderas que cuelgan de la parte del remate interior, es decir la orilla que se puede ver desde el interior del estadio. Algo similar se hizo para el torneo de México 86, con la diferencia de que en esa ocasión se colgaron las banderas desde la estructura de la techumbre, dejándolas por dentro de la estructura.

El estadio Azteca en México 86 Captura Televisa

El segundo elemento es el más vistoso: se agregaron dos cenefas digitales. Es decir dos franjas que se iluminan con colores y que al mismo tiempo sirven para dividir visualmente el graderío del estadio justo a la altura de los palcos.

Actualización estadio Azteca.



Banderas en el techo ✅

Pantallas Leds y cenefas digitales ✅



En 6 días esto será una fiesta mundial 🎉



🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/7WUDxBUgbz — Charlie P (@CharliePM10) June 5, 2026