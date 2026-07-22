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Hiroshi espera a su primer bebé… ¡y Magaby también! Los ‘Pequeños Gigantes’ serán papas AL MISMO TIEMPO

Los exconcursantes del programa infantil sorprendieron al revelar junto a sus parejas que esperan a su primer hijo simultáneamente.

Julio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Hiroshi y Magaby de ‘Pequeños Gigantes’ se convertirán en padres al mismo tiempo.

Instagram

“Los tiempos de Dios son perfectos… Quiero contar con ustedes esta hermosa noticia…”.

Apenas hace unos días te contamos que Hiroshi, quien cautivó con su ternura en el reality de canto infantil ‘Pequeños Gigantes’, anunció junto a su pareja que se convertirán en padres.

Ahora, es Magaby, quien también sorprendió al anunciar que también será mamá.

Y es que aunque ambos han seguidor su propio camino y manteniéndose alejados de las pantalla de televisión, tanto Hiroshi como Magaby tomaron las redes sociales para compartir la noticia.

TE RECOMENDAMOS: Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes’ anuncia que SE CONVERTIRÁ EN PAPÁ y revela el sexo de su bebé

Hiroshi colgó un video en el que se aprecia como junto a su pareja se enteran que van a ser papás de una niña.

“Hoy quiero agradecer a la vida por haberme cruzado en tu camino mi niña, hoy comienza una nueva aventura de tu mano, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo, las amo con toda mi alma a ti y a la princesa que viene en camino”, escribió.

Y casi al mismo tiempo, Magaby dio a conocer a sus seguidores con una sesión fotográfica junto a su pareja que su familia crecerá con la llegada de su bebé.

La exparticipante de ‘Pequeños Gigantes’ mostró su embarazo en varias imágenes donde sostiene unos pequeños zapatos.

“Los tiempos de Dios son perfectos… Quiero contar con ustedes esta hermosa noticia… Nuestra familia crece. Gracias a Dios por este hermoso milagro. Bebé en camino”.
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Cabe señalar que ambas publicaciones se inundaron de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y familiares, quienes celebraron la noticia.

Los anuncios de ambos tan sólo tuvieron de diferencia unas horas, por lo que muchos se cuestionaron la curiosa coincidencia.

Pequeños Gigantes embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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