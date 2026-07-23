Belinda responde a las acusaciones de que ignora a Kenia Os: “Dejen de inventar cosas”

Belinda, Kenia Os y Danna hicieron un podcast hace medio año para una marca de dispositivos electrónicos.

Su interacción fue tan natural y atractiva que surgió el proyecto de colaborar juntas en una canción que, sin embargo, nunca se publicó. Las razones para tenerla enlatada parecen ser trámites administrativos entre las disqueras de las cantantes.

Con el paso de los meses, Belinda y Danna mantuvieron relación estrecha para generar un nuevo proyecto juntas, el cual grabaron incluso mientras México participó en la justa mundialista. Y eso se sabe porque publicaron videos en los que detenían las grabaciones para ver los partidos.

TE RECOMENDAMOS: Productora Rosa María Noguerón confiesa qué espera de los habitantes: “Necesitamos que esa CASA esté viva”

En una curiosa coincidencia, Belinda y Kenia estuvieron a un par de metros de distancia durante un partido de futbol en el que jugó precisamente México. Un video publicado esta semana muestra a Beli con la playera de México y Kenia caminando en el pasillo. El fragmento no permite apreciar si momentos antes se habrían saludado pero por lo menos en ese cruce, no hay interacción entre ellas.

¿Qué dijo Belinda de Kenia Os?

A eso se suma una declaración de Belinda para la revista Vogue, en donde alude a su colaboración con Danna.

“Creo que en México no se han juntado dos popstars para hacer música”, dijo en la entrevista.

Eso generó masivos mensajes de hate de parte de los keninis (fandom de Kenia Os) ya que el comentario parecía ignorar el hecho de que la propia Belinda tiene un dueto con Kenia Os.

Beli, al ver el escándalo generado en redes sociales, decidió responder con un mensaje en el video de Eddy Nieblas, influencer que había detallado la polémica desde el comienzo.

"¡Hola! Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, dice el mensaje de la cantante.

En efecto, muchos otros fans de Beli han notado incluso que suele responder las historias y videos de Kenia Os con mensajes de apoyo y aliento.

Al explicar su declaración de lo singular de su colaboración con Danna, señaló:

“A lo que me refería en la entrevista es a que siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo. Jamás pensé que lograríamos esta colaboración. Todo se alineó para que así fuera”.

Respuesta de Beli Captura TikTok

Amplío su declaración con la idea de que las colaboraciones entre mujeres en la industria de la música es una moda relativamente reciente y que eso la enorgullece por ser parte de este fenómeno.

“Dejen de inventar cosas”, le pidió a las Keninis.