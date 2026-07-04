Lionel Messi da la cara ante las acusaciones de infidelidad: “Si te miro, dicen: ¿por qué la miras?”

La historia de amor de Lionel Messi con Antonella Roccuzzo da para una telenovela.

Se conocieron a los 9 años y desde entonces el futbolista se enamoró de ella.

Por supuesto, hay que agregar el elemento “Cenicienta": entre ellos había una brecha económica: el era pobre y ella pertenecía a la élite.

TE RECOMENDAMOS: Arturo López Gavito señala el peor error de MasterChef: “La gente está cansada de esas payasadas”

Pero el amor lo pudo todo. A los 13 años ya eran novios y desde entonces han llevado y traído su amor por todo el mundo.

Por eso sorprendió el hecho de que la prensa rosa de pronto notara que Messi tenía ciertas deferencias con una periodista: Sofi Martínez.

Esta periodista es una de las más prestigiadas entre los que siguen las actividades de la selección argentina desde hace 4 años en Catar. En esa ocasión, Sofi logró entrevistar Messi y desde entonces hubo una conexión especial.

Los rumores los han perseguido en el año más reciente: algunos aseguran que incluso Antonella ha reclamado a Messi su cercanía con Sofi.

En encuentro de Messi con Sofi Martínez

Este viernes, después de que Argentina derrotó a Cabo Verde con un gol de Messi, el astro argentino decidió hacer frente a esos rumores.

En la zona de entrevistas del estadio, después del partido, fue directamente a donde estaba Sofi y la saludó con la calidez de siempre.

مقطع اليوم يصل 😂🚨



الأسطورة ميسي لـ صوفي: "إذا نظرتُ إليك قالوا لماذا نظرت، وإذا قمت بتحيتك قالوا لماذا حييتها."



صوفي مارتينيز: "أُقدّر ما قلته، وأشكرك على كلماتك."



الأسطورة ميسي يقصد شائعات الإعلام بأن أنتونيلا تغار من صوفي وأن هناك علاقة تجمع الأسطورة ميسي بصوفي 😂 pic.twitter.com/4VHMOfndoh — Messi World (@M10GOAT) July 4, 2026

El gesto fue especialmente importante para Sofi, que empieza a sentirse agobiado por el montón de noticias falsas.

“Si te miro, dicen: ¿por qué la miraste? Y si te saludo, dicen: ¿por qué la saludaste?”, le dijo Lionel para evidenciar la falsedad de las acusaciones.

Sofi respondió agradecida:

“Aprecio lo que dijiste y te agradezco tus palabras”.

Y enseguida comenzaron la entrevista.