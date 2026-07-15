¿Messi le hizo la gatada a Tania Rincón? Saludó de abrazo a compañeros de TUDN, pero a ella de lejitos

El 15 de julio quedará marcado como el día en que Argentina derrotó a Inglaterra en semifinales tras 2 goles a 1, luego de que parecía que todo estaba perdido. Pero también se recordará como el día en que Lionel Messi no se acercó a Tania Rincón para saludarla.

Ocurrió en plena transmisión de TUDN desde Georgia, en el Estadio donde se enfrentaron dichas selecciones. Messi salió a calentar, y entonces vio a Carles Puyol y Juan Pablo Sorín... De inmediato fue a abrazarlos para saludarlos.

Sin embargo, a Tania Rinón no la saludó de beso ni abrazo, sino solo con la mano. Algunos comentarios en redes sociales resaltan que Messi no saludó a los mexicanos, y que no fue un caballero por evitar el saludo con Tania Rincón.

“A los otros apenas y los voltea a ver"; “A los de TUDN ni los peló”, son algunos de los comentarios en redes sociales del incómodo momento. Míralo:

Pero Tania no lo tomó como grosería...

En plena transmisión, Tania Rincón celebró haber hecho contacto visual con Lionel Messi. Aunque a ella no le tocó beso ni abrazo, con haberlo visto de cerca parece que fue suficiente para ella.