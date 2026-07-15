¿Messi le hizo la gatada a Tania Rincón? Saludó de abrazo a compañeros de TUDN, pero a ella de lejitos

El 15 de julio quedará marcado como el día en que Argentina derrotó a Inglaterra en semifinales tras 2 goles a 1, luego de que parecía que todo estaba perdido. Pero también se recordará como el día en que Lionel Messi no se acercó a Tania Rincón para saludarla.
Ocurrió en plena transmisión de TUDN desde Georgia, en el Estadio donde se enfrentaron dichas selecciones. Messi salió a calentar, y entonces vio a Carles Puyol y Juan Pablo Sorín... De inmediato fue a abrazarlos para saludarlos.
Sin embargo, a Tania Rinón no la saludó de beso ni abrazo, sino solo con la mano. Algunos comentarios en redes sociales resaltan que Messi no saludó a los mexicanos, y que no fue un caballero por evitar el saludo con Tania Rincón.
“A los otros apenas y los voltea a ver"; “A los de TUDN ni los peló”, son algunos de los comentarios en redes sociales del incómodo momento. Míralo:
Messi saluda a nuestros Maestros @Carles5puyol y @jpsorin6— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 15, 2026
🔴Futbol Central en vivo por @TUDNMEX pic.twitter.com/KBQYjKw446
Pero Tania no lo tomó como grosería...
En plena transmisión, Tania Rincón celebró haber hecho contacto visual con Lionel Messi. Aunque a ella no le tocó beso ni abrazo, con haberlo visto de cerca parece que fue suficiente para ella.
“Leo, ¿cómo estás? No hay necesidad ni siquiera de hablar. Ya me puedo morir, hice contacto visual con Messi. No sabe quién soy, ni me importa, porque hice contacto visual con el mejor jugador del mundo”.