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Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre

La habitante de La Casa de los Famosos contó sus planes para este año

Agosto 02, 2026 • 
Alejandro Flores
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Yanet García

Instagram

“Es algo que sí quiero hace este año”, dice Yanet García.

La modelo, presentadora y empresaria que se hizo famosa de un día para otro gracias a un video de ella dando el estado del clima que se hizo viral en 2015, cuando tenía apenas 25 años, dijo que está decidida a congelar sus óvulos.
Yanet participa en La Casa de los Famosos pero no ha tenido una participación destacada por lo que quedó nominada y está en riesgo de eliminación este domingo.
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García tuvo cinco años de popularidad como La Chica del Clima en Televisa (primero en Monterrey, luego en la Ciudad de México y a nivel nacional) pero luego quiso darle un cambio radical su vida: se fue a vivir a Estados Unidos, estudió cine y se dedicó a ser empresario y creadora de contenido.

Las razones de Yanet García para congelar sus óvulos

Ahora explica que en esa nueva vida, ser madre no es una prioridad, sino algo que puede suceder... o no.

“No quiero tener esta presión de: ‘ya tienes que tener hijos’. Si llegó a encontrar una pareja con la que pueda formar una familia y darle pa’lante, increíble, me encantaría”.

Yanet explica que en este momento de su vida sus prioridades son otras por lo que está decidida a congelar sus óvulos.

“Si de da (la maternidad), bien; pero si no se da, también. Yo sí quiero cumplir mis sueños, viajar con la familia, disfrutar... y si esa otra parte (la maternidad) se da, bienvenido”.

La Casa de los Famosos México yanet garcía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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