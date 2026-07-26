Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?

El reality show de TelevisaUnivision comienza este domingo 26 de julio

Julio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg

La Casa de los Famosos 2026

Captura Televisa

La lista de los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 es especialmente ecléctica.

Siempre se ha procurado fusionar los mundos del Internet y la televisión pero este año esa mezcla fue aún más evidente con la entrada de figuras 100% surgidas delas plataformas web.
En el escalafón de número de seguidores es todavía más evidente, pues las grandes figuras de las telenovelas parecen mucho más conocidas y populares pero palidecen ante el número de seguidores de influencers como Brianda Deyanara o Flor Vigna.
Un caso excepcional es el de Yanet García, una celebridad que comenzó como la famosa Chica del Clima en televisión pero luego viró hacia el mundo de las tendencias y es hoy una influencer reconocida en el mundo de la moda y el asesoramiento de vida.
TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF

La lista de seguidores de los habitantes de La Casa de los Famosos

Aunque en anteriores temporadas se ha visto que no siempre el número de seguidores es determinante para el ganador del reality show, siempre ha sido un indicador del poder con el que entran a la casa.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

aylin mujica entrevista telemundo.jpg
Famosos
Aylín Mujica abre debate por otorgar entrevista a una semana de la muerte de su hijo
La actriz habló por primera vez en exclusiva para Telemundo
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijo-aylin-mujica.jpg
Famosos
Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años
Descanse en paz, Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Descanse en paz Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
aylin mujico hijo mauro.jpg
Famosos
De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo
Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica da primera entrevista tras la muerte de su hijo; entre lágrimas revela: “el mundo SE DETUVO”
La actriz rompió el silencio y habló del dolor que ha significado la pérdida de Mauro.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En esta ocasión, te presentamos el listado de mayor a menor número de seguidores de los 15 revelados hasta el momento.

  • Yanet García
    Instagram: 13.2 millones. TikTok 1.4 millones
  • Brianda Deyanara
    Instagram 12.6 millones. TikTok 35.7 millones
  • Fede Vigevani
    Instagram 12.2 millones. TikTok 31.6 millones
  • Flor Vigna
    Instagram 5.6 millones. TikTok 2.1 millones
  • Karina Torres
    Instagram 2.4 millones. TikTok 2.6 millones
  • Masad Altamimi
    Instagram 1.9 millones. TikTok17.6 mil
  • Ese Pérez
    Instagram 1.5 millones. TikTok 5.1 millones
  • Aldo Rendón
    Instagram 730 mil. TikTok 1.2 millones
  • Yahir
    Instagram 1 millón. TikTok 141 mil
  • Cynthia Klitbo
    Instagram 924 mil. TikTok 1 millón
  • Ximena Herrera
    Instagram 1 millón. TikTok 44.3 mil
  • Ernesto Laguardia
    Instagram 556 mil. TikTok 231 mil
  • Arantza Ruiz
    Instagram 353 mil. TikTok 1.3 millones
  • Moisés Peñaloza
    Instagram 333 mil. TikTok 1.4 millones
  • Memo Schutz
    Instagram 56 mil. TikTok 18 mil

Como se puede ver, algunos de los habitantes son virales hasta el punto de tener millones de seguidores en Instagram pero no tanto en TikTok.
Es también evidente que las figuras 100% de televisión están en media tabla hacia abajo con respecto a los influencers. Habrá que esperar si eso se traduce en votos dentro de La Casa de los Famosos o si hay sorpresas como la de Alexis Ayala el año pasado.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bely y beto muerte.jpg
Famosos
Una muerte sorprende a Bely y Beto a unas horas de presentarse en Argentina: “Despedimos a un gran amigo”
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes briggitte bozzo (1).jpg
Famosos
Briggitte Bozzo y Gala Montes están peleadas pero se verán de frente en Televisa
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
nicola-porcella-----.jpg
Famosos
Nicola Porcella, la gran sorpresa de La Casa de los Famosos: Él solo iba una semana y conquistó a México
Julio 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
adrian-di-monte-.jpg
Famosos
Adrián Di Monte recuerda que a La Casa de los Famosos México entró “protegido por todos mis amuletos”
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
veterinaria falsa (2).jpg
Viral
Una falsa veterinaria operaba animales sin anestesia, los grababa y publicaba; está libre bajo fianza
La policía informó que los videos serán una prueba crucial durante el juicio
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
raquel-bigorra-salida-votos.jpg
Famosos
Raquel Bigorra recuerda que el verdadero reto empieza antes de entrar a La Casa de los Famosos México
Confirma que la producción de La Casa de los Famosos les garantiza a habitantes “que no hay cabida para la violencia”.
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
paulstanley-eliminado.jpg
Famosos
Paul Stanley recuerda que las horas previas a entrar a La Casa de los Famosos México “son cardíacas, con mucha incertidumbre”
“Si estaba nervioso y con miedo porque no sabía en lo que me estaba metiendo”...
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
potro casa famosos mexico
Famosos
Luis ‘Potro’ Caballero no recomienda entrar a “La Casa de los Famosos México": “Me llevé un sabor muy amargo”
Llegó a La casa de los famosos México convencido de que sería una de las mejores experiencias de su vida.
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca