¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?

La lista de los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 es especialmente ecléctica.
Siempre se ha procurado fusionar los mundos del Internet y la televisión pero este año esa mezcla fue aún más evidente con la entrada de figuras 100% surgidas delas plataformas web.
En el escalafón de número de seguidores es todavía más evidente, pues las grandes figuras de las telenovelas parecen mucho más conocidas y populares pero palidecen ante el número de seguidores de influencers como Brianda Deyanara o Flor Vigna.
Un caso excepcional es el de Yanet García, una celebridad que comenzó como la famosa Chica del Clima en televisión pero luego viró hacia el mundo de las tendencias y es hoy una influencer reconocida en el mundo de la moda y el asesoramiento de vida.
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La lista de seguidores de los habitantes de La Casa de los Famosos
Aunque en anteriores temporadas se ha visto que no siempre el número de seguidores es determinante para el ganador del reality show, siempre ha sido un indicador del poder con el que entran a la casa.
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En esta ocasión, te presentamos el listado de mayor a menor número de seguidores de los 15 revelados hasta el momento.
- Yanet García
Instagram: 13.2 millones. TikTok 1.4 millones
- Brianda Deyanara
Instagram 12.6 millones. TikTok 35.7 millones
- Fede Vigevani
Instagram 12.2 millones. TikTok 31.6 millones
- Flor Vigna
Instagram 5.6 millones. TikTok 2.1 millones
- Karina Torres
Instagram 2.4 millones. TikTok 2.6 millones
- Masad Altamimi
Instagram 1.9 millones. TikTok17.6 mil
- Ese Pérez
Instagram 1.5 millones. TikTok 5.1 millones
- Aldo Rendón
Instagram 730 mil. TikTok 1.2 millones
- Yahir
Instagram 1 millón. TikTok 141 mil
- Cynthia Klitbo
Instagram 924 mil. TikTok 1 millón
- Ximena Herrera
Instagram 1 millón. TikTok 44.3 mil
- Ernesto Laguardia
Instagram 556 mil. TikTok 231 mil
- Arantza Ruiz
Instagram 353 mil. TikTok 1.3 millones
- Moisés Peñaloza
Instagram 333 mil. TikTok 1.4 millones
- Memo Schutz
Instagram 56 mil. TikTok 18 mil
Como se puede ver, algunos de los habitantes son virales hasta el punto de tener millones de seguidores en Instagram pero no tanto en TikTok.
Es también evidente que las figuras 100% de televisión están en media tabla hacia abajo con respecto a los influencers. Habrá que esperar si eso se traduce en votos dentro de La Casa de los Famosos o si hay sorpresas como la de Alexis Ayala el año pasado.