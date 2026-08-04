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Así se vivió el cumpleaños de Karina Torres en LCDLF: Pastel, sorpresas y el LUJOSO REGALO de Aldo

‘La Licenciada’ cumple 36 años y sus compañeros comenzaron a festejarla desde la madrugada.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La Licenciada’ Karina Torres cumplió 36 años en LCDLF.

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“Bebé, happy birthday. Para que brilles igual que ellos, tú eres una reina máxima. No te lo quites, tu sello”.

Este martes 4 de agosto, ‘La Licenciada’ Karina Torres cumplió 36 años mientras está en aislamiento en ‘La Casa De Los Famosos México’, por ello sus compañeros comenzaron a celebrarla.

Los festejos comenzaron justo después de la Prueba del Líder. Los compañeros de Karina volvieron a la casa y prepararon la cena y mientras lo hacían le cantaron ‘Happy Birthday’.

Luego, Aldo Rendón, quien se ha vuelto muy cercano a ‘La Licenciada’, la sorprendió regalándole lujoso detalle. La influencer se encontraba calentando comida junto a Gema y Flor cuando Aldo se acercó para ponerle su primer obsequio: un collar de diamantes.

TE RECOMENDAMOS: ¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo

@lacasafamososmx

¡@aldorendonentiktok le regaló DIAMANTES a @karinatorresoficial por su cumple! LaCasaDeLosFamososMx, DISPONIBLE en LasEstrellas, #Canal5 y 24/7 solo por #ViX

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“Bebé, happy birthday. Para que brilles igual que ellos, tú eres una reina máxima. No te lo quites, tu sello”, dijo el stylist.

Torres no pudo ocultar su sorpresa y agradeció a Rendón. De inmediato, Gema bromeó con regalarle unas chanclas como las que ella usa en el reality.

@lacasafamososmx

Todos los habitantes de La Casa felicitan a @karinatorresoficial por su cumpleaños 🎂🤩 LaCasaDeLosFamososMx, DISPONIBLE en LasEstrellas, #Canal5 y 24/7 solo por #ViX

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Tras recibir felicitaciones de todos sus compañeros, la influencer se acercó a una cámara de la sala y mandó un mensaje de agradecimiento a sus fans por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su trayectoria en redes sociales.

“Saludos a mi mamá y a todos los seguidores, gracias por todo su cariño y por todo su amor; gracias por estar ahí desde que inicié en redes sociales y gracias por aguantar mis locuras y siempre ser parte de muchas cosas. Vamos a pasarla en el regalo más bonito de la vida, que es vivir sin drogas y sin alcohol, y el regalo que mi familia está tranquila, mis padres, mis hermanos, y que estoy viviendo este reality tan chingón que es ‘La Casa De Los Famosos México’”, dijo la creadora de contenido.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Más tarde, los habitantes cortaron un pastel y continuaron felicitando a Karina. La producción también les mandó sopes para compartir con ‘La Licenciada’.

Karina Torres La casa de los famosos 4 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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