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Famosos

Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen

El reality show de TelevisaUnivisión empieza este 26 de julio y termina el 4 de octubre

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Temporada 4 de La Casa de los Famosos México

Captura LCDF

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos ya está aquí.

El reality show de TelevisaUnivision comienza este 26 de julio con la gala de estreno para que entren todos los habitantes que participarán en esta edición.
El público, además, también conocerá los nuevos espacios de la casa, que fue renovada para dar cabida a más habitantes de los que participaban en temporadas anteriores.
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Eso significó también que la remodelación incluyera la creación de una nueva habitación por lo que ahora serán tres cuartos en vez de dos donde duerman los concursantes.

Otra novedad es que se ha hecho especial énfasis en la fusión de influencers, creadores de contenido, estrellas de telenovelas y celebridades con el objetivo de generar más polémica y convivencia dentro del reality show.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Los habitantes que compiten este 2026 por el maletín con el premio y apagar las luces el 4 de octubre son:

  • Yanet García

    Instagram: 13.2 millones. TikTok 1.4 millones

  • Brianda Deyanara

    Instagram 12.6 millones. TikTok 35.7 millones

  • Fede Vigevani

    Instagram 12.2 millones. TikTok 31.6 millones

  • Flor Vigna

    Instagram 5.6 millones. TikTok 2.1 millones

  • Karina Torres

    Instagram 2.4 millones. TikTok 2.6 millones

  • Masad Altamimi

    Instagram 1.9 millones. TikTok17.6 mil

  • Ese Pérez

    Instagram 1.5 millones. TikTok 5.1 millones

  • Aldo Rendón

    Instagram 730 mil. TikTok 1.2 millones

  • Yahir

    Instagram 1 millón. TikTok 141 mil

  • Cynthia Klitbo

    Instagram 924 mil. TikTok 1 millón

  • Ximena Herrera

    Instagram 1 millón. TikTok 44.3 mil

  • Ernesto Laguardia

    Instagram 556 mil. TikTok 231 mil

  • Arantza Ruiz

    Instagram 353 mil. TikTok 1.3 millones

  • Moisés Peñaloza

    Instagram 333 mil. TikTok 1.4 millones

  • Memo Schutz

    Instagram 56 mil. TikTok 18 mil

Los habitantes sorpresa serán dados a conocer durante la gala de estreno. TVyNovelas te los dará a conocer en tiempo real aquí mismo en cuanto se revele su identidad.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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