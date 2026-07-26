Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos ya está aquí.
El reality show de TelevisaUnivision comienza este 26 de julio con la gala de estreno para que entren todos los habitantes que participarán en esta edición.
El público, además, también conocerá los nuevos espacios de la casa, que fue renovada para dar cabida a más habitantes de los que participaban en temporadas anteriores.
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Eso significó también que la remodelación incluyera la creación de una nueva habitación por lo que ahora serán tres cuartos en vez de dos donde duerman los concursantes.
Otra novedad es que se ha hecho especial énfasis en la fusión de influencers, creadores de contenido, estrellas de telenovelas y celebridades con el objetivo de generar más polémica y convivencia dentro del reality show.
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
Todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026
Los habitantes que compiten este 2026 por el maletín con el premio y apagar las luces el 4 de octubre son:
Yanet García
Instagram: 13.2 millones. TikTok 1.4 millones
Brianda Deyanara
Instagram 12.6 millones. TikTok 35.7 millones
Fede Vigevani
Instagram 12.2 millones. TikTok 31.6 millones
Flor Vigna
Instagram 5.6 millones. TikTok 2.1 millones
Karina Torres
Instagram 2.4 millones. TikTok 2.6 millones
Masad Altamimi
Instagram 1.9 millones. TikTok17.6 mil
Ese Pérez
Instagram 1.5 millones. TikTok 5.1 millones
Aldo Rendón
Instagram 730 mil. TikTok 1.2 millones
Yahir
Instagram 1 millón. TikTok 141 mil
Cynthia Klitbo
Instagram 924 mil. TikTok 1 millón
Ximena Herrera
Instagram 1 millón. TikTok 44.3 mil
Ernesto Laguardia
Instagram 556 mil. TikTok 231 mil
Arantza Ruiz
Instagram 353 mil. TikTok 1.3 millones
Moisés Peñaloza
Instagram 333 mil. TikTok 1.4 millones
Memo Schutz
Instagram 56 mil. TikTok 18 mil
Los habitantes sorpresa serán dados a conocer durante la gala de estreno. TVyNovelas te los dará a conocer en tiempo real aquí mismo en cuanto se revele su identidad.