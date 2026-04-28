‘El Pirru’ llora y revela EL FUERTE RECLAMO que le hizo a Mariana Levy al momento de su muerte

“Fue un amor muy padre, muy fuerte, muy increíble, siempre nos apoyamos”.

El medio hermano de Chantal Andere, José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’, ofreció una entrevista en donde recordó como nunca a Mariana Levy y el gran amor que le profesó.

Fue a la periodista Matilde Obregón a la que le contó que antes de Levy tuvo dos grandes relaciones, con la diseñadora Gabriela Cauduro y la actriz Nora Salinas, sin embargo, Mariana le cambió la brújula.

El arquitecto le relató a la comunicadora que su primer contacto con la hija de Talina Fernández fue cuando escuchó a ambas en el radio y ante las palabras poco usuales que utilizaban, dijo “qué chava tan interesante, lo que está diciendo”.

Luego, ‘El Pirru’ buscó su número de teléfono y se puso en contacto con ella, le preguntó si tenía pareja. “Llegué a mi casa y dije ‘le voy a hablar porque me encanta su rollo, la forma de pensar de esta chava’, conseguí el teléfono de su casa, ‘le dije, hola, soy ‘Pirru’, hermano de Chantal, me encanta como piensas, no sé si tienes pareja, pero te quiero invitar a salir’ y me acuerdo que me contestó ‘no tengo ni perro que me ladre’”.

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Semanas después salieron a cenar y ‘El Pirru’ afirma que Talina siempre estuvo al pendiente de la situación: estuvieron juntos de la noche hasta que cerro el restaurante y ya no se separaron.

“A los 15 días fuimos a Nueva York y le propuse matrimonio y me dijo: ‘va, súper sí’”.

Fernández y Levy se casaron, tuvieron a su hija Paula y después a José Emilio. Al comenzar a vivir juntos, él se volvió la figura paterna de María, la hija que Mariana tuvo con Ariel López Padilla.

“Fue una etapa padrísima, linda, de paz, cuando Mariana me dijo ‘me están ofreciendo un proyecto muy padre, ¿por qué no nos regresamos y, en un año, nos volvemos para acá’, le dije ‘va’, no teníamos rollos, éramos muy cómplices, veíamos las cosas buenas”, se refirió a la telenovela ‘Amor real’ y se mudaron de Cuernavaca, en donde el arquitecto construía una casa y volvieron a la cuidad de México.

Y cuando todo iba de maravilla, incluso Mariana se llevaba muy bien con la primera esposa de ‘El Pirru’, ocurrió el intento de asalto en el que la actriz perdió la vida.

“Era una mujer sanísima, muy vital, siempre estaba haciendo actividades, iba y venía, ya habíamos sufrido dos asaltos y, en el último, fue el propulsor para irnos a Buenos Aires, veíamos a México muy peligroso; me quedó con el boleto (de avión) de Mariana, antes de irnos a ver la casa, fue el día más triste de mi vida, fue una catástrofe, se me cayó el mundo, se me cayó absolutamente todo”, dijo ‘Pirru’ entre lágrimas.

Sobre el día del fatídico evento, recuerda el arquitecto que “íbamos a festejar el cumpleaños de María, iban seis amigas del colegio, Paula, Mariana y yo, con todo el entusiasmo, ya sabes, las niñas cantando y, de pronto, hay muchísimo tráfico en una calle, parados 40 minutos, se acerca el tipo con una pistola, nos empezamos a quitar el reloj ella y yo”, relató.

Y aunque la intención de ‘Pirru’ y Mariana era entregar las pertenencias antes de cualquier desenlace fatídico, los ladrones insistieron:

“Traía una pistola, era atemorizarnos, el trayecto se me hizo eterno, y Mariana me dice ‘¿sabes qué?, voy a pedir ayuda’, se baja de la camioneta, se cruza, entra a una clínica pediátrica y llama a la policía, regresa y ahí fue cuando el tipo vino de frente con toda la intención de que algo nos iban a hacer, Mariana empezó a respirar muy fuerte, algunas de las niñas gritaban ‘nos van a matar’. La histeria era espeluznante, (Mariana) tenía un sentimiento de responsabilidad de seis niñas prestadas”, relató Fernández.

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Al ver es estado de Mariana, ‘El Pirru’ sacó a Mariana del coche, la acostó en el piso, deteniéndole la cabeza; “le decía, ‘flaca, flaca, respira, estaba hiperventilada totalmente”, dijo.

‘El Pirru’ esquivó las banquetas y otros autos y volvió a la clínica donde Mariana pidió ayuda a la policía, “pero tampoco tenía voz, se me había secado la garganta, intentaba gritar pero no me salía, la gente se dio cuenta, y el primer doctor me dijo ‘ya falleció’”, dijo con la voz entrecortada.